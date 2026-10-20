Benedetti respaldó la reelección de Frigerio y advirtió sobre la falta de empleo privado

REDACCIÓN ELONCE
Atilio Benedetti analizó ante Elonce la situación económica de Entre Ríos, las dificultades para generar empleo privado y los desafíos de la Región Centro. También respaldó una eventual reelección de Rogelio Frigerio, defendió las PASO y anticipó su futuro político.
Atilio Benedetti respaldó la reelección de Rogelio Frigerio y advirtió sobre las dificultades para generar empleo privado en Entre Ríos. Durante una entrevista con Plaza Mansilla, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, el presidente del Ente Región Centro por la provincia analizó la situación económica, la competitividad regional y el escenario electoral de 2027.
Las declaraciones se produjeron tras el 12º Foro de Competitividad de las Entidades Empresarias y Productivas de la Región Centro, que reunió a los gobernadores Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro.
Benedetti destacó la relación entre los mandatarios y la coincidencia en sus objetivos de desarrollo. “Tienen mucha sintonía, una mirada concordante con la potencialidad del desarrollo y con la enorme oportunidad que tiene la Región Centro”, expresó.
Las dificultades económicas de Entre Ríos
Al comparar la situación de las tres provincias, Benedetti reconoció que Entre Ríos enfrenta importantes condicionamientos fiscales y productivos. “Es una de las provincias más condicionadas. Hoy lo dijo el gobernador en la conferencia de prensa: en viabilidad fiscal éramos la última provincia, una provincia muy comprometida”, señaló.
El dirigente radical consideró que, durante años, distintos gobiernos recurrieron al empleo estatal para compensar la falta de oportunidades laborales. “Gobiernos anteriores resolvieron la falta de empleo incorporando gente a la administración pública y esto es inviable”, sostuvo.
Sin embargo, también reconoció responsabilidades del sector privado. “El sector empresario está obligado a hacer más. Tendría que haber hecho más en este tiempo atrás”, afirmó.
El desafío de generar empleo privado
Benedetti destacó el potencial agroindustrial entrerriano, especialmente en la producción avícola, ganadera y agrícola, aunque admitió que todavía resulta insuficiente para impulsar el mercado laboral. “Somos principales productores de carne aviar. Tenemos una importante producción de carne vacuna y de la propia agricultura. Entre Ríos transforma todo el maíz que produce, con lo cual agrega valor”, explicó.
Pese a estas fortalezas, reconoció que la actividad productiva no logró generar suficientes oportunidades. “Todo esto ha sido insuficiente para generar en cada uno de nuestros pueblos o ciudades el empleo privado suficiente de calidad”, manifestó.
También advirtió sobre las dificultades de acceso al crédito. “Para las pymes y para los pequeños emprendedores estamos con cero financiamiento”, sostuvo. En ese contexto, señaló que el incremento del riesgo país genera preocupación por las posibilidades de recuperación económica.
Impuestos y competitividad regional
En materia tributaria, Benedetti cuestionó las retenciones a las exportaciones y consideró que perjudican a las economías regionales. “Las retenciones son un impuesto a la producción bruta que se lo queda todo el Gobierno nacional. Eso no se coparticipa. Es una transferencia de nuestra provincia y de toda la Región Centro a las arcas nacionales”, explicó.
También señaló que reducir otros impuestos plantea dificultades para las provincias, debido a su impacto sobre los recursos coparticipables. Por eso, sostuvo que mejorar la competitividad requiere combinar alivio tributario, financiamiento y mayor eficiencia productiva.
En ese sentido, destacó la necesidad de incorporar nuevas tecnologías para que las empresas puedan competir en mercados donde los productos importados llegan a precios más bajos.
La inteligencia artificial y el vínculo con las universidades
Uno de los temas centrales del foro fue la presentación de un observatorio sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, desarrollado mediante la participación de gobiernos provinciales, universidades y entidades empresariales.
Benedetti explicó que el relevamiento mostró oportunidades para mejorar la productividad, aunque también evidenció dificultades para incorporar estas herramientas. Según indicó, el 73% de las empresas consultadas esperaba una mayor vinculación con las universidades.
El dirigente consideró que fortalecer esa relación será fundamental para aprovechar el conocimiento académico y trasladarlo a la producción. Además, recordó su trayectoria en la Universidad Nacional de Entre Ríos y señaló que la articulación entre las instituciones educativas y las empresas constituye un desafío histórico.
Su postura sobre las PASO y las elecciones de 2027
En el plano político, Benedetti se manifestó a favor de desdoblar las elecciones provinciales y nacionales, aunque aclaró que desconoce qué decisión adoptará el gobernador. “A mí me parece bien que podamos en determinado momento estar con la mirada puesta en las cosas locales, que tienen que ver con lo territorial, con la provincia y con los municipios”, expresó.
También defendió la continuidad de las elecciones primarias, aunque consideró posible revisar su obligatoriedad. “Yo soy un defensor de las PASO. Si usted me pregunta a mí, ¿PASO sí o PASO no? Yo digo PASO sí”, afirmó.
El dirigente advirtió que cualquier modificación del sistema electoral debería garantizar mecanismos democráticos para definir candidaturas y evitar que las decisiones queden concentradas en las conducciones partidarias.
El respaldo a Frigerio y su futuro político
Consultado sobre una eventual candidatura de Rogelio Frigerio para un segundo mandato, Benedetti expresó su apoyo al actual gobernador. “Yo creo que hay que entender ahora los procesos políticos más que de cuatro años, de ocho”, señaló, al considerar que la continuidad permite consolidar proyectos de gobierno.
Además, sostuvo: “Yo casi le diría que tiene hasta la obligación ciudadana de presentarse nuevamente, porque la experiencia también es algo que vale para todo y vale también para la política”.
Finalmente, al ser consultado sobre su propio futuro electoral, descartó en principio integrar una lista de candidatos en 2027. “Atilio Benedetti ha hecho varias cosas ya, así que voy a acompañar desde donde pueda acompañar”, concluyó.