Apelaron el sobreseimiento del tirador de San Cristóbal y la familia de la víctima avanza en una demanda civil

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló el sobreseimiento de Gino C., el adolescente de 15 años que protagonizó el ataque armado en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años. Los fiscales cuestionaron la decisión de trasladar el expediente a la Justicia de Familia y solicitaron que las actuaciones continúen bajo control del fuero penal.

La resolución había sido dictada el 5 de octubre por el juez José Alberto Boaglio, quien sobreseyó al adolescente y ordenó remitir el legajo a los Tribunales de Familia.

Los fiscales Carina Gerbaldo y Mauricio Espinosa presentaron un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela para revertir esa disposición. El planteo no cuestiona la aplicación de la edad de imputabilidad vigente al momento del ataque, sino el traslado de la causa a otro fuero.

Por qué la Fiscalía apeló el sobreseimiento

A través de un comunicado al que accedió Aire de Santa Fe, el MPA explicó que el sobreseimiento se ajusta a la legislación vigente cuando ocurrió el ataque, el 30 de marzo de 2026. Sin embargo, considera que la Justicia penal debe continuar interviniendo.

“Si bien el sobreseimiento dictado se ajusta a lo establecido en la normativa vigente en marzo de este año, desde el MPA se entiende que es en el fuero penal en el que deben controlarse las diligencias que aún restan realizar y las medidas que viene cumpliendo el autor de ilícitos tan graves como los ocurridos en este caso”, señaló el organismo.

Los fiscales sostuvieron que la decisión del juez genera incertidumbre sobre el seguimiento de las medidas dispuestas durante la investigación.

Según el recurso, el fallo incorporó “una cuota de incertidumbre absoluta, puesto que otro tribunal, otro juez o jueza, deberá hacerse cargo de una decisión tomada por él”.

La Fiscalía argumentó que el sistema procesal penal juvenil de Santa Fe contempla la intervención del fuero penal para controlar esas medidas.

“Es naturalmente la jurisdicción penal la que debe controlar el cumplimiento de las mismas”, expresaron los fiscales.

También señalaron que el juez podría haber dado intervención a la Justicia de Familia para adoptar medidas específicas sin necesidad de remitirle todo el expediente.

Por qué Gino C. fue sobreseído

El abogado querellante de la familia de Ian Cabrera, Luis Hilbert, explicó que la decisión judicial responde a la edad que tenía el adolescente cuando ocurrió el ataque.

El hecho se produjo el 30 de marzo de 2026, cuando la edad mínima de imputabilidad penal era de 16 años.

La nueva legislación nacional, que redujo esa edad a 14 años, entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026 y no puede aplicarse retroactivamente al caso.

“En la parte penal, a Gino no se lo puede imputar, no se lo puede llevar a juicio ni tampoco puede ser condenado. En definitiva, va a tener un sobreseimiento”, explicó Hilbert en declaraciones al programa Ahora Vengo, de Aire de Santa Fe.

El abogado aclaró que la resolución todavía no está firme porque la Cámara Penal de Rafaela debe resolver la apelación presentada por el Ministerio Público de la Acusación.

“Considero que estamos ante un hecho grave, las actuaciones tienen más de dos mil páginas y realmente es un horror lo que ha sucedido. Creo que tenemos que tomar esta situación con responsabilidad”, manifestó.

La familia de Ian Cabrera iniciará acciones civiles

Mientras continúa la discusión judicial sobre el expediente penal, la familia de Ian Cabrera impulsará acciones civiles contra los padres y el abuelo del tirador, la escuela y el Estado provincial.

Hilbert explicó que buscarán establecer las responsabilidades relacionadas con el acceso al arma utilizada durante el ataque y las condiciones de seguridad del establecimiento educativo.

“Se va a accionar civilmente contra la madre de Gino, contra el padre y contra el abuelo, porque el abuelo fue el portador de la escopeta”, anticipó.

El abogado sostuvo que el arma debía encontrarse resguardada para impedir que un menor pudiera acceder a ella.

“Si yo tengo un arma, la tengo que tener a resguardo, no la puedo dejar a la vista para que venga un chico y la saque. Yo creo que también es responsable el abuelo”, afirmó.

Se trata de responsabilidades que la querella buscará determinar mediante la vía civil.

Ian Cabrera, víctima del tiroteo en escuela de Santa Fe (archivo)

También apuntan contra la escuela y el Estado provincial

Hilbert cuestionó las medidas de seguridad del establecimiento donde ocurrió el ataque y consideró que las autoridades educativas deben responder por lo sucedido.

“La escuela es responsable porque, si mandás a un chico a la escuela, te tienen que devolver al chico en perfectas condiciones. Algo ha fallado ahí. Entró con una escopeta y empezó a los tiros”, sostuvo.

El abogado argumentó que las familias confían en que los establecimientos educativos garanticen condiciones de seguridad para sus hijos.

“Si vos mandás un hijo a la escuela, confiás que en la escuela va a estar seguro el chico y que va a volver sano y salvo”, expresó.

Por ese motivo, confirmó que las acciones civiles también estarán dirigidas contra el Ministerio de Educación y la provincia de Santa Fe.

Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones de Rafaela deberá resolver si el expediente continúa en el fuero penal o pasa a la Justicia de Familia, como dispuso el juez Boaglio.