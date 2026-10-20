Tiroteo en escuela de San Cristóbal: sobreseyeron al adolescente que mató a un alumno de 13 años

La Justicia de Santa Fe sobreseyó a Gino C., el adolescente de 15 años que protagonizó el tiroteo en una escuela de San Cristóbal y provocó la muerte de Ian Cabrera, un estudiante de 13 años. La resolución fue dictada por el juez penal José Boaglio, a partir de un planteo de la defensa relacionado con la edad del acusado al momento del ataque.

El hecho ocurrió el 30 de marzo de 2026 en la escuela Mariano Moreno, cuando el adolescente ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó varios disparos. Además de la víctima fatal, otro alumno resultó herido y debió ser hospitalizado.

El sobreseimiento fue solicitado por los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener, quienes argumentaron que Gino C. tenía 15 años cuando ocurrió el crimen y que, por lo tanto, no podía ser responsabilizado penalmente bajo el régimen vigente en ese momento, publicó Aire de Santa Fe.

Por qué la Justicia sobreseyó al autor del tiroteo

La decisión del juez José Boaglio se fundamentó en la situación de no punibilidad del adolescente al momento del ataque.

La defensa sostuvo que, cuando ocurrió el homicidio, todavía no estaba vigente la legislación que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

En consecuencia, el magistrado hizo lugar al pedido de sobreseimiento, lo que implica que el joven no continuará sometido a ese proceso penal por el hecho investigado.

El caso generó una profunda conmoción en Santa Fe y volvió a poner en debate el régimen penal juvenil y la respuesta judicial frente a delitos graves cometidos por menores de edad.

Cómo fue el ataque en la escuela Mariano Moreno

El tiroteo ocurrió durante la jornada escolar del 30 de marzo, cuando Gino C. llegó al establecimiento educativo de San Cristóbal con una escopeta.

Una vez dentro de la escuela, sacó el arma y comenzó a disparar contra otros estudiantes.

Ian Cabrera, víctima del tiroteo escolar.-

Uno de los disparos alcanzó a Ian Cabrera, de 13 años, quien murió como consecuencia de las heridas. Otro alumno también fue herido y tuvo que permanecer internado, aunque logró recuperarse.

Después del ataque, el adolescente fue reducido por un portero de la institución, lo que permitió detener la agresión.

Posteriormente, efectivos policiales lo trasladaron a la Jefatura de San Cristóbal y luego a la ciudad de Santa Fe, donde fue alojado en un establecimiento de ubicación reservada, debido a su condición de menor no punible.

La investigación sobre una red internacional

Durante la investigación surgieron elementos que llevaron a examinar posibles vínculos del caso con una comunidad virtual internacional conocida como True Crime Community (TCC).

Se trata de espacios digitales asociados con la difusión y glorificación de ataques violentos, entre ellos masacres escolares.

La aparición de esta línea investigativa amplió el alcance del caso, aunque la existencia de contactos o referencias a esas comunidades no implica, por sí sola, que se haya acreditado una participación organizada en el ataque.

Qué pasó con el otro adolescente imputado

La investigación también involucró a Nicolás C., de 16 años, quien conocía a Gino C. del ámbito escolar.

El adolescente fue imputado como presunto partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera y de dos tentativas de homicidio.

En una primera instancia, el juez José Boaglio dispuso su prisión preventiva por 90 días. Sin embargo, la defensa apeló esa decisión ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

El 14 de mayo, el juez Matías Drivet ordenó su excarcelación y dispuso que continuara vinculado al proceso bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

De esta manera, la situación judicial de Nicolás C. es diferente de la de Gino C., cuyo sobreseimiento fue dispuesto por su condición de no punible al momento del hecho.

La resolución sobre el autor del ataque representa un nuevo capítulo judicial en el caso que conmocionó a San Cristóbal y a toda la provincia de Santa Fe.