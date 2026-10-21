Retiraron del Parque Urquiza el ala de un avión Canberra: será restaurada y llevada a un museo

REDACCIÓN ELONCE
Personal de la II Brigada Aérea retiró la pieza histórica vinculada a la Guerra de Malvinas. Emerio Peltzer confirmó a Elonce que será restaurada y trasladada al museo de Aldea Spatzenkutter, tras más de tres años de gestiones. La estructura presentaba daños por vandalismo.
La puntera del ala izquierda de un avión Canberra fue retirada del Parque Urquiza de Paraná por personal de la II Brigada Aérea, con el objetivo de restaurarla y trasladarla posteriormente a un nuevo espacio conmemorativo. La estructura formaba parte de un homenaje vinculado con la participación de la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas.
El operativo incluyó el desmontaje y traslado de la pieza, que será sometida a trabajos de reacondicionamiento para recuperar sus condiciones de conservación. La intervención busca preservar un elemento de valor histórico y simbólico que permaneció durante años en uno de los espacios públicos más representativos de la capital entrerriana.
Según indicaron desde la II Brigada Aérea a Elonce, la iniciativa surgió a partir de contactos con la Municipalidad de Paraná, con la que se alcanzó un acuerdo para restaurar la estructura y definir su posterior traslado. La intención es que vuelva a exhibirse como parte de un homenaje permanente.
Confirmaron que será trasladada a un museo de Aldea Spatzenkutter
El director de la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Municipalidad de Paraná, Emerio Peltzer, confirmó a Elonce que la pieza del avión Canberra será restaurada por la Fuerza Aérea Argentina y posteriormente trasladada al museo de Aldea Spatzenkutter, donde quedará exhibida como parte de un homenaje a los combatientes de Malvinas.
El funcionario reveló que el traslado comenzó a gestionarse hace más de tres años, cuando desde la comuna de Aldea Spatzenkutter solicitaron la estructura. A partir de ese pedido, se inició un expediente municipal para autorizar su cesión, debido a que el elemento formaba parte del patrimonio instalado en el Parque Urquiza.
Peltzer explicó que la pieza presentaba un importante deterioro como consecuencia del paso del tiempo y los actos de vandalismo. "Estaba toda abandonada. Lamentablemente, el vandalismo de la gente lo rompía", señaló al describir las condiciones en las que se encontraba.
Cómo fue el operativo y quién realizará la restauración
El retiro se concretó mediante un trabajo conjunto entre personal de la II Brigada Aérea y representantes de Aldea Spatzenkutter. Para desmontar la estructura se utilizó una grúa, mientras que el traslado se realizó en un camión de la Fuerza Aérea.
"Lo llevó Fuerza Aérea para restaurar. Luego, una vez que esté restaurado, la misma Fuerza Aérea se va a hacer cargo de llevarlo hasta la aldea", explicó Peltzer, quien confirmó que el organismo militar asumirá ambas tareas.
Respecto de los plazos, el funcionario aclaró que todavía no existe una fecha definida para completar la restauración. Sin embargo, destacó la importancia de recuperar la pieza y garantizar su conservación en un espacio donde pueda continuar recordando la participación de los aviadores argentinos en la Guerra de Malvinas.
La historia del Canberra B-108 y su vínculo con Paraná
El monumento está relacionado con la memoria de los tripulantes del Canberra B-108, bombardero de la Fuerza Aérea Argentina derribado durante la Guerra de Malvinas. La historia de esta aeronave fue reconstruida por la Fundación Malvinas a partir de documentación histórica de la institución militar.
Según esa investigación, el 13 de junio de 1982, el Canberra B-108 despegó desde Río Gallegos para participar de una misión de bombardeo sobre posiciones británicas. Estaba tripulado por los capitanes Roberto Pastrán, piloto, y Fernando Casado, navegador.
Durante el regreso, la aeronave fue alcanzada por un misil Sea Dart disparado desde el destructor británico HMS Cardiff. Pastrán logró eyectarse y sobrevivió, mientras que Casado perdió la vida. El avión estaba vinculado a la II Brigada Aérea de Paraná, donde operaba el sistema Canberra.
Un homenaje para preservar la memoria de Malvinas
La recuperación de la pieza permitirá mantener vigente el recuerdo de quienes participaron en las operaciones aéreas durante el conflicto del Atlántico Sur y reforzar su reconocimiento entre las nuevas generaciones.
Una vez finalizada la restauración, la estructura podrá volver a exhibirse públicamente y continuar cumpliendo su función como testimonio de la historia aeronáutica argentina y de la causa Malvinas.