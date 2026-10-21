Un gigante europeo busca al entrerriano Lisandro Martínez tras su conflicto con el Manchester United

Lisandro Martínez está en la mira del Barcelona, que evalúa la posibilidad de incorporarlo sin pagar un traspaso en junio de 2027. El defensor entrerriano atraviesa un momento de tensión con la dirigencia del Manchester United y su futuro dependerá de una cláusula de extensión contractual.

El vínculo del campeón del mundo finaliza el 30 de junio del próximo año. Aunque el club inglés puede prolongarlo por una temporada adicional, la posibilidad de que no lo haga abrió una oportunidad para el conjunto catalán.

Según informó Sky Sports, Barcelona monitorea la situación de Lisandro Martínez y en el United no se prevé, por el momento, activar esa opción. Si el contrato no se extiende, el argentino podrá negociar un precontrato con otro equipo desde enero.

Las críticas que sacudieron al Manchester United

El interés aparece después del descargo del defensor tras la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid, el 13 de octubre, por la Champions League. En declaraciones a Amazon Prime y CBS Sports, cuestionó la gestión deportiva y la inversión del último mercado de pases.

“Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”, expresó el zaguero. Luego apuntó al director de fútbol, Jason Wilcox: “Espero más, al cien por ciento. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero”.

Lisandro Martínez también defendió al entrenador Michael Carrick, quien llegaba cuestionado por haber ganado uno de sus últimos siete partidos. “No se puede estar cambiando, cambiando y cambiando de entrenador. ¿Qué pasa con otras áreas?”, planteó.

Las disculpas y su ausencia ante Como

Dos días después, el defensor publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció que habló “en un momento y lugar que tal vez no fueron los adecuados”. Contó que se reunió con dirigentes y con Carrick, y aseguró que la situación estaba “superada”.

El domingo 18 fue titular en el empate ante Leeds, pero salió en el entretiempo. Carrick explicó que sintió una molestia en el muslo y el entrerriano no fue convocado para el siguiente compromiso de Champions League frente a Como.

Sus declaraciones también generaron críticas de Wayne Rooney. El exdelantero consideró que el argentino “le faltó el respeto a sus compañeros” y cuestionó el efecto de sus palabras sobre el vestuario.

La oportunidad que analiza Barcelona

Para el club español, sumar a Lisandro Martínez libre permitiría reforzar la defensa con un futbolista de experiencia internacional sin afrontar el costo de una transferencia. Su recorrido en Europa y en la Selección Argentina forma parte del atractivo de la operación.

Barcelona ya había seguido a Cristian Romero durante el último mercado europeo, antes de que el defensor eligiera Atlético de Madrid. Ahora, la situación contractual de Martínez ofrece una alternativa diferente para la planificación de su plantel.

La decisión del Manchester United será determinante. Si ejecuta la extensión, cualquier interesado deberá negociar su salida; si deja vencer el vínculo, el defensor podrá cambiar de club en junio de 2027 sin que se pague un traspaso.