La Escuela San Antonio María Gianelli celebró su fiesta patronal con misas y una procesión en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos del jardín de infantes y la primaria participaron de una procesión con bicicletas y monopatines decorados durante la mañana del miércoles, en el barrio Anacleto Medina. El padre Leandro Bonnin destacó las actividades religiosas y anunció un festival popular para el sábado 24 de octubre.
La fiesta patronal de la escuela Gianelli reunió este miércoles a estudiantes, docentes y familias en el barrio Anacleto Medina de Paraná. La comunidad educativa de la Escuela Nº 22 San Antonio María Gianelli realizó una procesión por las calles de la zona, con la participación de niños del jardín de infantes y los primeros grados de primaria.
Durante el recorrido, los pequeños acompañaron la imagen del santo patrono con bicicletas y monopatines decorados especialmente para la ocasión. La celebración también incluyó una misa matutina presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín.
En diálogo con Elonce, el padre Leandro Bonnin explicó que los alumnos comenzaron a prepararse mediante un triduo desarrollado durante el viernes, lunes y martes. Las actividades estuvieron destinadas a conocer la vida del santo italiano y reflexionar sobre sus enseñanzas.
Una celebración compartida con el barrio
"Destacamos algunas virtudes y valores de este santo que es poco conocido, pero que para nosotros como ciudad de Paraná es muy especial", señaló Bonnin, quien recordó que Gianelli fue fundador de las Hermanas del Huerto.
El sacerdote destacó que la preparación permitió recuperar valores que el santo practicó hace aproximadamente 200 años y que continúan vigentes. "Con la procesión queremos que todo el barrio comparta la alegría también de nuestra festividad”, expresó.
La programación continuó a las 13 horas con otra misa destinada a los estudiantes del turno tarde y sus familias. Contó con la participación de monseñor Juan Alberto Puiggari y una segunda procesión por otro sector del barrio.
Organizan un festival popular para el sábado
Además de las actividades religiosas, la institución anunció un festival popular para el sábado 24 de octubre, desde las 18 horas hasta aproximadamente la medianoche, en las instalaciones de la escuela.
El encuentro contará con músicos locales y un grupo del interior de Entre Ríos. La propuesta busca reunir a las familias y extender los festejos patronales mediante distintas expresiones artísticas.
"Queremos que la familia se pueda reunir con la alegría de compartir la fe y también la música, pasar un rato lindo en familia", manifestó Bonnin, al invitar a la comunidad a participar de la celebración.