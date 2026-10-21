Realizan trabajos sobre avenida Almafuerte y reducen el tránsito: cuánto durarán

La Municipalidad de Paraná avanzó con trabajos de reconstrucción de losas de hormigón sobre avenida Almafuerte, entre Soler y Ramírez. Las tareas requieren una reducción parcial del tránsito y el fraguado del material demandará al menos siete días.
La Municipalidad de Paraná avanzó este miércoles con trabajos sobre avenida Almafuerte, en el tramo comprendido entre las calles Soler y avenida Ramírez, en el marco del programa Calle a Calle. Debido a las tareas de reparación de la calzada, se implementó una reducción parcial de la circulación vehicular por razones operativas y de seguridad.
La intervención contempló la demolición y reconstrucción de losas de hormigón armado que habían sido retiradas previamente para permitir la instalación de una cañería de agua de PVC de 75 milímetros.
Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución por la zona, debido a la presencia de trabajadores, maquinaria y sectores de la calzada intervenidos.
Cuánto tiempo durarán los trabajos sobre avenida Almafuerte
Según se informó, la ejecución de las tareas demandará dos jornadas de trabajo. Sin embargo, una vez finalizada la reconstrucción de las losas, será necesario esperar al menos siete días para el fraguado del hormigón antes de rehabilitar el tránsito pesado.
Este plazo responde a la necesidad de garantizar la resistencia del material, teniendo en cuenta el intenso caudal vehicular que circula diariamente por avenida Almafuerte, una de las principales arterias de Paraná.
Por este motivo, la reducción parcial del tránsito se mantendrá hasta el fin de semana, mientras avanzan las tareas y el proceso de consolidación del hormigón. Se recomendó a los automovilistas extremar las precauciones al atravesar el sector.