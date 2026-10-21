Celebrarán misa por los enfermos e incluyen a Bárbara Brunetti en las oraciones por su recuperación

Celebrarán misa por los enfermos e incluyen a Bárbara Brunetti en las oraciones.

La parroquia Santa Ana (Garrigó 754, de Paraná) realizará, este miércoles 21 de octubre, a partir de las 20, la Santa Misa de Sanación por los enfermos y afligidos. En la misma, se pedirá especialmente, por la salud de Bárbara Brunetti, periodista de Elonce que continúa internada en terapia intensiva mientras atraviesa su proceso de recuperación.

La celebración comenzará, hoy, a las 20, en la parroquia Santa Ana. Será un espacio de oración para acompañar a la periodista y a su familia. Según la convocatoria difundida, animan a sumarse a familiares, amigos, compañeros de trabajo y todas las personas que deseen acompañar en oración por la salud de Brunetti.

Pedido por la salud de Bárbara Brunetti

La invitación propone reunirse para pedir especialmente por su salud. “Unidos en la fe y la oración, confiamos su salud al amor misericordioso de Jesús”, señalaron en el mensaje difundido a través de las redes.

La convocatoria se suma al pedido de oración que su entorno viene realizando durante la internación. Familiares y personas cercanas renovaron la invitación a acompañarla en esta etapa.

La oración por Bárbara Brunetti formará parte de una misa por enfermos y afligidos. Durante la celebración se tendrá presente a la periodista, quien permanece bajo atención médica.

También se invita a los asistentes a llevar agua, aceite y sal para bendecir. Quienes quieran participar podrán acercarse al templo este miércoles, en el horario anunciado.

Acompañamiento por su recuperación

En la actualización anterior, el entorno de Bárbara Brunetti había informado una estabilización que consideró alentadora. También había aclarado que continuaba en terapia intensiva y bajo seguimiento médico.

Durante los últimos días, familiares, amigos, compañeros y personas que conocen a la periodista expresaron su cercanía mediante mensajes de afecto y oraciones. Su entorno agradeció especialmente esas muestras de solidaridad.

La misa que se realizará este miércoles, ofrecerá un momento de encuentro para quienes quieran acompañar a Bárbara y a sus seres queridos. El pedido sigue centrado en su salud y en sostener el apoyo durante su recuperación.