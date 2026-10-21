Limpian el centro distribuidor Parque del Lago: el servicio de agua funcionará con normalidad

El centro distribuidor Parque del Lago comenzó a recibir este miércoles trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo que se extenderán hasta el viernes. La intervención se realizará sin afectar su funcionamiento ni la distribución de agua por la red pública.

Para avanzar con las tareas fue necesario vaciar media cisterna de la reserva, cuya capacidad total es de unos 6.000 metros cúbicos. Durante las próximas horas, el agua será encauzada por la calle hacia una boca de tormenta cercana.

Según informó el municipio, el predio está ubicado entre las calles Serrano, Saba Victoria, María Laura Wybert y Gobernador Mihura. Además de la limpieza, los técnicos efectuarán un relevamiento integral de la estructura.

Por qué se vació parte de la reserva

El vaciado parcial permite intervenir en el interior de la cisterna para realizar los trabajos previstos. Por ese motivo, durante el operativo podrá observarse circulación de agua en la calle, en dirección al desagüe próximo al establecimiento.

Las acciones forman parte del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable. Entre sus objetivos se encuentra la conformación de equipos de trabajo para atender las necesidades de mantenimiento de las instalaciones.

Imagen ilustrativa.

La revisión del centro distribuidor Parque del Lago aportará información sobre su estado estructural. Los datos serán recopilados, actualizados y analizados por profesionales técnicos para definir futuras tareas preventivas.

Los trabajos que ya se hicieron y los próximos destinos

Semanas atrás se realizó una intervención similar en el centro de distribución Ejército, ubicado en calle General Espejo. Allí se revisó el funcionamiento electromecánico y se limpiaron y desinfectaron las dos semicisternas.

Esas reservas almacenan, en conjunto, 4.500 metros cúbicos de agua potable. El relevamiento técnico integró la misma estrategia de mantenimiento que ahora se desarrolla en Parque del Lago.

Una vez finalizadas las tareas en este centro distribuidor, el programa continuará con intervenciones en Ramírez y Lola Mora. Las acciones están a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental del municipio.