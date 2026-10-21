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Haciendo Comunidad Concientización y prevención

Talleres, juegos y reflexión: así se desarrolla la jornada de salud mental en Paraná

La actividad se desarrolla en La Vieja Usina de Paraná y se espera la participación de unos 400 jóvenes. Elonce recorrió los espacios del Complejo de Salud Mental Jorge Newbery, Centro Huella y Senado Juvenil, donde se realizan propuestas educativas y de concientización.

21 de Octubre de 2026
Estudiantes participan de una jornada de salud mental en Paraná.
Estudiantes participan de una jornada de salud mental en Paraná. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La actividad se desarrolla en La Vieja Usina de Paraná y se espera la participación de unos 400 jóvenes. Elonce recorrió los espacios del Complejo de Salud Mental Jorge Newbery, Centro Huella y Senado Juvenil, donde se realizan propuestas educativas y de concientización.

Una jornada de salud mental para estudiantes secundarios se desarrolla este miércoles por la mañana en la Vieja Usina de Paraná, con actividades de concientización, prevención y participación juvenil. La propuesta es organizada por el Gobierno de Entre Ríos en el marco de las iniciativas vinculadas al Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado el 10 de octubre.

 

Durante la mañana, distintos organismos provinciales instalaron puestos informativos y espacios interactivos destinados a estudiantes de escuelas secundarias. Entre los participantes se encuentran áreas de Salud, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), el Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI) y el Senado Juvenil.

 

(Elonce)
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Según pudo saber Elonce, se espera la participación de aproximadamente 400 jóvenes, distribuidos en dos turnos. Las actividades de la mañana se extenderán hasta el mediodía y cuentan con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.

 

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Talleres y espacios de participación juvenil

 

Uno de los espacios corresponde al taller de capacitación laboral en panadería del Complejo de Salud Mental Jorge Newbery. Sus integrantes exhiben y comercializan productos elaborados durante las actividades de formación.

 

"Producimos pepas, pastafrolas y polvorones. Vendemos este tipo de cosas para poder crear un emprendimiento en el futuro y tener nuestro propio negocio", explicó una de las participantes.

 

(Elonce)
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Por otra parte, el Centro Huella presenta una actividad para que los estudiantes reflexionen sobre sus emociones y las formas de solicitar acompañamiento. Desde la institución explicaron que trabajan en el abordaje de los consumos problemáticos mediante equipos interdisciplinarios.

 

Información y herramientas para pedir ayuda

 

El Senado Juvenil también participa con propuestas educativas y recreativas, entre ellas el tradicional juego del "Preguntados Entrerriano", que permite conocer el funcionamiento del programa.

 

(Elonce)
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"Los jóvenes siempre se acercan con dudas, consultas y propuestas", señalaron desde el espacio, al destacar el interés de los estudiantes por participar de las actividades.

 

Además, durante la jornada se difunde la línea provincial 135, un servicio de atención profesional en salud mental disponible las 24 horas. La iniciativa busca reforzar la importancia de hablar sobre las emociones, reconocer situaciones que requieren acompañamiento y conocer los recursos de asistencia disponibles.

 

Realizan una jornada por la salud mental destinada a estudiantes de secundaria

Temas:

Jornada por la Salud Mental La Vieja Usina Paraná salud mental
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