Realizan tareas de limpieza en el centro de distribución de Parque del Lago y no afectará al suministro de agua

La Municipalidad de Paraná inició trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo en el centro de distribución Parque del Lago. Las tareas se extenderán hasta el viernes y no afectarán el suministro de agua potable.
La Municipalidad de Paraná inició este miércoles tareas de mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección en el centro de distribución de agua potable Parque del Lago. Los trabajos se extenderán hasta el viernes y, según se informó oficialmente, no afectarán el funcionamiento operativo de las instalaciones ni la distribución del suministro a través de la red pública.
La intervención incluyó el vaciado de media cisterna del establecimiento, cuya capacidad total de almacenamiento alcanza los 6.000 metros cúbicos de agua. Además de la limpieza y desinfección, se realizará un relevamiento integral de la estructura para evaluar su estado y planificar futuras acciones de mantenimiento.
Desde el Municipio explicaron que el agua extraída será encauzada por la calle hasta una boca de tormenta cercana al predio, ubicado entre las calles Serrano, Saba Victoria, María Laura Wybert y Gobernador Mihura. Esta situación se desarrollará durante las próximas horas.
Mantenimiento preventivo para mejorar el servicio de agua potable
Las tareas forman parte del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable, impulsado por la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental municipal. La iniciativa contempla intervenciones programadas en los centros de distribución para mejorar las condiciones de funcionamiento y fortalecer las tareas de mantenimiento.
En ese marco, semanas atrás se realizaron trabajos similares en el centro de distribución Ejército, ubicado sobre calle General Espejo. Allí se efectuaron relevamientos técnicos, controles del funcionamiento electromecánico y tareas de limpieza y desinfección de las dos semicisternas, que almacenan conjuntamente 4.500 metros cúbicos de agua potable.
Una vez finalizadas las tareas en Parque del Lago, el Municipio prevé continuar con intervenciones en los centros de distribución Ramírez y Lola Mora, como parte del mismo programa de mantenimiento.
Relevamiento técnico de las instalaciones
La información obtenida durante las inspecciones será recopilada y analizada por profesionales técnicos, con el objetivo de conocer el estado de las estructuras y establecer las necesidades de mantenimiento de cada establecimiento.
Estos relevamientos permitirán diseñar un cronograma de futuras intervenciones preventivas y organizar los trabajos necesarios para sostener el funcionamiento de los centros de distribución que abastecen de agua potable a distintos sectores de Paraná.