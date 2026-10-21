Estudiantes entrerrianos presentan proyectos de investigación en una feria nacional en Jujuy

Estudiantes entrerrianos participan de una Feria Nacional de Educación en Jujuy, donde presentan proyectos de investigación desarrollados en sus escuelas y comparten experiencias con delegaciones de distintas provincias. Entre las propuestas seleccionadas se encuentran trabajos sobre el consumo de suplementos deportivos en adolescentes y la recuperación de la identidad de los parajes rurales.

La delegación de Entre Ríos está integrada por cuatro proyectos provenientes de los departamentos Tala, Colón, Feliciano y Diamante. El encuentro se desarrolla hasta el 23 de octubre y reúne a estudiantes y docentes de diferentes puntos del país.

Desde Jujuy, la docente Ana Lucía Unrein, del departamento Tala, y la estudiante Paz Follonier, del departamento Colón, dialogaron con Elonce sobre las investigaciones que presentan y la experiencia de participar de una instancia nacional.

“Los cuatro proyectos vinimos juntos, somos una gran familia. La experiencia como docente es muy enriquecedora y para los estudiantes también”, destacó Unrein.

Investigan el consumo de suplementos deportivos en adolescentes

Paz Follonier explicó que el proyecto de su institución analiza los posibles efectos del consumo de suplementos deportivos sobre los riñones de los adolescentes.

“Nuestro proyecto se basa en cómo afecta el consumo de suplementos deportivos al riñón de los adolescentes”, señaló la estudiante.

La iniciativa surgió durante una clase de Biología, a partir de una pregunta vinculada con los hábitos de los jóvenes y la creciente popularidad de los productos utilizados para acompañar el entrenamiento físico.

“Nos preguntamos qué lleva a los adolescentes a consumir suplementos deportivos. Veíamos que nuestros compañeros los consumían como parte de su rutina y que muchos entrenaban. Se volvió como una moda en la ciudad consumir suplementos y entrenar”, explicó.

A partir de esa inquietud, los estudiantes comenzaron a investigar el tema y lograron llevar su propuesta a la instancia nacional.

“El color de mi huella”: un proyecto que nació de una lluvia

Por su parte, Ana Lucía Unrein presentó “El color de mi huella”, una iniciativa desarrollada junto a estudiantes de una escuela rural del departamento Tala.

La docente contó que el proyecto surgió después de una lluvia intensa que dificultó el acceso al establecimiento educativo, ubicado en un paraje al que deben recorrer aproximadamente 20 kilómetros para llegar.

“Nació a raíz de una lluvia muy grande que imposibilitó llegar a la institución. Se nos ocurrió investigar sobre aquellos parajes y lugares que los chicos frecuentaban, pero que no conocían por sus nombres propios”, relató.

Unrein explicó que el trabajo buscó recuperar el vínculo de los estudiantes con su entorno y reconocer la historia de los lugares que forman parte de su vida cotidiana.

“Nos enfrentamos a un mapa frío, que solamente tenía números y no emociones. Entonces, cada uno comenzó a investigar lo que le era cercano”, expresó.

La propuesta también incorporó una experiencia artística mediante la elaboración y utilización de tintas naturales, que dieron identidad al proyecto.

La docente recordó que el trabajo atravesó distintas instancias de selección hasta llegar a Jujuy. Tras la inscripción y la participación en la feria regional realizada en Tala, recibieron la noticia de que habían sido elegidos para representar a la provincia a nivel nacional.

El intercambio con estudiantes de todo el país

Además de presentar sus investigaciones, los jóvenes destacaron la oportunidad de conocer a compañeros de otras provincias y descubrir diferentes realidades educativas y culturales.

Paz contó que estableció una amistad con estudiantes de Mendoza que tienen su espacio de exposición junto al de la delegación entrerriana.

“Nos hicimos muy amigos de los chicos de Mendoza gracias al mate de té que les convidamos. Lo traje desde mi casa porque sabía que podía ser una herramienta para conocer personas”, relató.

La estudiante, oriunda de San José, también aprovechó el encuentro para contarles sobre la tradicional Fiesta del Mate de Té de su ciudad, una celebración con la que tiene un vínculo familiar, ya que su madre participa de su organización.

Por su parte, Unrein destacó los intercambios con estudiantes de lugares tan distantes como Tierra del Fuego, con quienes conversaron sobre el clima, las distancias y las particularidades de cada región.

“Nos encontramos con gente del fin del mundo, literalmente, porque eran de Tierra del Fuego. Los chicos pudieron charlar sobre cómo es el clima en cada lugar y cómo se viaja”, comentó.

Las evaluaciones y la experiencia de representar a Entre Ríos

Las entrevistadas señalaron que sus proyectos ya habían atravesado la instancia de evaluación, por lo que podían dedicar el tiempo restante a recorrer la feria y conocer otras investigaciones.

“Los evaluadores ya pasaron por nuestros espacios y terminaron de evaluar a los estudiantes. Ahora están más relajados y pueden empezar a recorrer otros proyectos”, explicó Unrein.

Estudiantes entrerrianos participan de la Feria de Educación en Jujuy

La docente valoró especialmente la posibilidad de que estudiantes de escuelas rurales accedan a experiencias educativas fuera de su entorno habitual y puedan compartir sus trabajos con jóvenes de todo el país.

Finalmente, las representantes entrerrianas agradecieron el acompañamiento de la coordinación de ferias, de las autoridades educativas y de sus familias.

La delegación continuará participando de las actividades hasta el 23 de octubre, en una experiencia que combina investigación escolar, intercambio cultural y la posibilidad de dar a conocer proyectos desarrollados en distintos puntos de Entre Ríos.