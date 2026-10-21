Vecinos de Paraná XVI piden conservar la canchita del barrio: “Es el patio de todos nosotros”

Los vecinos de Paraná XVI se organizaron para pedir la continuidad de la canchita del barrio, un espacio verde ubicado en inmediaciones de las calles Clark y Casiano Calderón, frente a la Comisaría 16ª. Según manifestaron a Elonce, el predio podría verse afectado por un proyecto del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) que contempla la construcción de 27 viviendas y otros espacios.

Las familias explicaron que el terreno es utilizado diariamente por niños y adolescentes para practicar fútbol, además de funcionar como punto de encuentro para actividades recreativas y celebraciones comunitarias. Los vecinos señalaron que las obras podrían comenzar en diciembre y solicitaron una reunión con las autoridades para conocer los detalles del proyecto.

“No es que no estemos de acuerdo con que se hagan viviendas. Entendemos que todo el mundo necesita una vivienda, pero no queremos que las hagan acá porque este es un lugar de contención para los chicos”, expresó Rita, una de las vecinas autoconvocadas.

Una canchita con historia y valor sentimental

Walter Flores, hijo de "Bolita" Flores, quien impulsó la creación del espacio deportivo, recordó el trabajo que realizó su padre para convertir el terreno en un lugar de encuentro para las familias del barrio.

“Mi papá fue el fundador de esta canchita. Acá pasan todos los chicos del barrio. Organizó campeonatos de mujeres, de hombres, de todo tipo, para poder mantener este predio”, contó a Elonce.

El vecino explicó que, junto a su padre, trabajaron en la instalación de los arcos y otras mejoras, incluso después de sufrir distintos robos de elementos del lugar.

Además, recordó que anteriormente existía una plaza en el sector donde actualmente funciona la Comisaría 16ª. Según relató, aquel espacio contaba con juegos infantiles y era utilizado por las familias para reunirse.

“Ya nos quitaron la placita por la comisaría. Ahora tenemos esto, donde los sábados y domingos se llena de gente que viene a tomar mate y compartir un momento recreativo”, manifestó.

Para Walter, la canchita representa mucho más que un terreno destinado al fútbol. En el lugar también se encuentra un monolito que recuerda a su padre y su contribución a la comunidad.

“Este es el patio de todos nosotros, el más grande que tenemos. Queremos luchar para que no se pierda”, sostuvo visiblemente emocionado.

Una escuelita de fútbol que reúne a unos 70 chicos

Actualmente, en el predio funciona la escuelita de fútbol 16 FC, coordinada por Malvina junto a otros dos profesores. La propuesta reúne a niños y adolescentes de diferentes sectores de la ciudad.

“Tenemos una escuelita de fútbol que se llama 16 FC, con categorías desde la 2014 hasta la 2008. Damos prácticas de lunes a viernes, todos los días, y es una contención para los chicos”, explicó Malvina a Elonce.

La referente detalló que participan aproximadamente entre 60 y 70 chicos, quienes entrenan habitualmente de 19 a 20.30.

“Estamos en lucha porque es el único espacio que tenemos para los chicos. Queremos que venga alguien, que hable con nosotros y nos explique por qué quieren construir acá”, reclamó.

Malvina también expresó su preocupación por la falta de alternativas cercanas. Según indicó, existe otro terreno en las inmediaciones de la escuela Juan XXIII, pero se trata de un espacio privado y, de acuerdo con lo que conocen los vecinos, también estaría contemplado para futuras construcciones.

Piden diálogo y una alternativa para preservar el espacio

Los vecinos insistieron en que su reclamo no busca impedir el acceso a la vivienda, sino evitar que el barrio pierda uno de sus principales lugares de recreación.

Rita destacó que la canchita cumple una función social importante porque permite que los chicos participen de actividades deportivas después de la escuela.

“Los chicos salen de la escuela y vienen para acá. No están en la calle, disfrutan del deporte y tienen un lugar donde estar”, remarcó.

También señaló que el predio posee un valor simbólico y sentimental para las familias que lo utilizan desde hace años.

“Necesitamos que revean la situación. Esto también es algo simbólico y sentimental para el barrio. Lo principal es que los chicos no se queden sin su lugar”, expresó.

Por su parte, Walter pidió que las autoridades se acerquen a escuchar a las familias y consideren la importancia del espacio como ámbito de contención.