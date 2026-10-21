Atlético Mineiro perdió ante City Torque, pero será rival de Boca en la final de la Sudamericana

Atlético Mineiro cayó 2-0 frente a Montevideo City Torque, pero logró clasificarse a la final de la Copa Sudamericana gracias al triunfo 3-0 conseguido en la ida. El equipo de Eduardo Domínguez sufrió hasta el último minuto y enfrentará a Boca con una baja importante.
El Atlético Mineiro será rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana 2026, luego de superar una dramática semifinal ante Montevideo City Torque. El conjunto brasileño perdió 2-0 este miércoles en Uruguay, pero consiguió avanzar gracias al resultado global de 3-2, producto de la ventaja obtenida en el encuentro de ida disputado en Brasil.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez atravesó una noche complicada en Montevideo, donde el conjunto uruguayo mostró una actitud ofensiva desde el comienzo y estuvo cerca de conseguir una remontada histórica. Los locales dominaron varios pasajes del encuentro y aprovecharon las dificultades defensivas de su rival.
Pese a la derrota, Atlético Mineiro logró sostener la diferencia conseguida en el primer partido y aseguró su presencia en la definición continental, donde enfrentará a Boca Juniors por el título de la Copa Sudamericana.
City Torque estuvo cerca de una remontada histórica
El conjunto uruguayo salió decidido a revertir la serie y generó las situaciones más peligrosas durante la primera mitad. Sin embargo, no logró convertir antes del descanso y debió esperar hasta el inicio del complemento para abrir el marcador.
A los tres minutos del segundo tiempo, Gary Kagelmacher convirtió el primer gol de Montevideo City Torque y alimentó la ilusión de los locales. Con ese resultado, el equipo uruguayo necesitaba otros dos tantos para igualar el marcador global y forzar una definición por penales.
La situación se complicó todavía más para Atlético Mineiro a los 74 minutos, cuando Alan Franco recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez futbolistas. La expulsión obligó al conjunto brasileño a replegarse y defender la ventaja durante el tramo decisivo del encuentro.
Atlético Mineiro resistió y consiguió la clasificación
Con superioridad numérica, Montevideo City Torque intensificó sus ataques y buscó aprovechar los espacios que dejaba el conjunto visitante. La presión tuvo resultado a los 89 minutos, cuando Kevin Silva marcó el segundo gol y dejó la serie a una sola conquista de los penales.
Los últimos minutos estuvieron cargados de tensión, con el equipo uruguayo volcado al ataque y Atlético Mineiro intentando conservar la mínima diferencia en el resultado global.
Finalmente, el conjunto brasileño resistió y consiguió la clasificación. Sin embargo, Eduardo Domínguez tendrá una ausencia importante para enfrentar a Boca, ya que Alan Franco no podrá disputar la final debido a la expulsión sufrida en Montevideo.
Boca y Atlético Mineiro volverán a enfrentarse después de cinco años
La final tendrá un antecedente particular para Boca, ya que ambos equipos se enfrentaron por última vez en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, en una serie que estuvo marcada por decisiones arbitrales polémicas.
En aquella oportunidad, los dos encuentros terminaron igualados 0-0 y Boca sufrió la anulación de dos goles mediante intervenciones del VAR. La clasificación se resolvió por penales en Belo Horizonte, donde Atlético Mineiro se impuso 3-1 y eliminó al conjunto argentino.
Cinco años después, ambos clubes volverán a encontrarse, esta vez con un título continental en juego. La final de la Copa Sudamericana está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, donde Boca buscará una nueva consagración internacional.