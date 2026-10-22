Una entrerriana contó cómo vive las protestas en Italia: “Estoy hace dos días con el auto sin nafta”

Una entrerriana que vive en el sur de Italia relató las dificultades que atraviesa para conseguir combustible y alimentos en medio de las protestas de transportistas y agricultores. “Yo estoy hace dos días con el auto sin nafta”, contó Micaela Haldmeyer, oriunda de Cerrito y residente en la provincia de Nápoles.

En diálogo con Elonce, explicó que los bloqueos en las rutas afectan la llegada de mercadería a los comercios de su zona. Según describió, la incertidumbre también impulsa a los vecinos a comprar cantidades mayores de productos para abastecerse.

Las protestas por el encarecimiento del combustible provocaron interrupciones en la distribución en distintas regiones del sur italiano. Aunque este jueves comenzaron a flexibilizarse algunas medidas en Sicilia y Calabria, persistían dificultades de abastecimiento en Campania, la región donde vive Micaela.

Las dificultades para conseguir productos cerca de su casa

La entrerriana contó que mantiene contacto con comerciantes de su barrio para conocer qué productos quedan disponibles. “Recién llamé a una amiga que tiene un supermercado a cinco cuadras de mi casa y me dijo que se quedó sin agua”, señaló.

Micaela expresó su apoyo a quienes reclaman, aunque también reconoció la preocupación que le genera la situación cotidiana. “Es imposible no entrar un poco en pánico porque la gente acá no está acostumbrada a todas estas cosas”, manifestó.

Al referirse al combustible, explicó que al aumento de los precios se suma la dificultad para encontrar estaciones con disponibilidad. Consultada por el valor que se paga, prefirió no dar una cifra: “No quiero decir un número y errarle, te soy sincera”.

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Las diferencias entre las protestas del norte y del sur

Durante la entrevista, Haldmeyer pidió distinguir los episodios registrados en distintas zonas de Italia. Señaló que las imágenes de disturbios en Milán y Bolonia corresponden a manifestaciones diferentes de los reclamos productivos que observa en el sur.

“Lo que está pasando en el sur de Italia con agricultores y camioneros que están protestando, están bloqueando las rutas y eso está haciendo que obviamente no llegue la mercadería a los supermercados”, explicó.

A su entender, la atención puesta en los incidentes del norte deja en segundo plano los problemas de abastecimiento de su región. “Me parece que es muy importante darle visibilidad”, sostuvo, y expresó su temor de que las dificultades se extiendan si no se resuelve el conflicto.

Compras por temor al desabastecimiento

La entrerriana describió escenas de vecinos que llenan sus carros con paquetes de fideos y otros alimentos. Según su apreciación, esas compras por precaución agravan la falta de productos y aumentan la preocupación entre quienes llegan después a los comercios.

“Yo creo que los argentinos somos especialistas en surfear estas cosas”, comentó al comparar su experiencia con la reacción que observa en Italia. También señaló que algunas familias intentan cargar combustible en todos sus vehículos ante el temor de no conseguirlo más adelante.

Micaela trabaja en marketing digital y creación de contenido sobre la vida en ese país y los vínculos entre italianos y argentinos. “Ahora me está tocando comunicar esta parte que no es tan linda, pero me parece importante darle visibilidad a esto porque no es todo solamente lo lindo y lo turístico”, expresó.