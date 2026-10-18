Protestas en Europa: tras el caos en Francia, Italia y Albania registraron graves enfrentamientos

Las protestas registradas este sábado en distintos países de Europa dejaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, personas heridas y detenciones. Italia y Albania atravesaron jornadas de tensión, mientras que Francia volvió a registrar incendios, saqueos y daños en edificios públicos.

Las movilizaciones responden a conflictos diferentes. En Italia, los reclamos se concentraron en el costo de vida y los salarios; en Albania, las manifestaciones cuestionaron al Gobierno y denunciaron corrupción. En Francia, el malestar por las condiciones económicas y los servicios públicos reunió a distintos sectores sociales.

Según el panorama publicado por La Voz, los incidentes incluyeron barricadas, lanzamiento de objetos y ataques con cócteles molotov. Las fuerzas de seguridad intervinieron con gases lacrimógenos y cañones de agua en algunos de los principales focos de conflicto.

Italia: enfrentamientos en Milán y convocatoria a una huelga

En Milán, los choques se concentraron en la Plaza del Duomo, donde grupos de manifestantes levantaron barricadas y lanzaron petardos. El balance difundido por el medio argentino señaló numerosos heridos y alrededor de medio centenar de detenidos.

La tensión también alcanzó a otras ciudades italianas. La estación ferroviaria de Bolonia debió cerrar preventivamente por incidentes en sus inmediaciones, mientras que en Turín las autoridades informaron el secuestro de adoquines y martillos.

🇮🇹 | ITALIA: Jóvenes se movilizan frente a la Catedral de Milán, inspirados en las protestas en Francia. Reclaman contra los recortes presupuestarios en los servicios públicos y las reformas de orientación neoliberal. https://t.co/zKjHgwoeJx — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 17, 2026

En Roma, en cambio, miles de personas participaron de una marcha pacífica convocada por la Confederación General Italiana del Trabajo. Su secretario general, Maurizio Landini, anunció una huelga general para el 20 de noviembre en Italia, una convocatoria de alcance nacional.

Albania: ataques a la sede del Gobierno y más de 200 heridos

En Tirana, las protestas contra el primer ministro Edi Rama cumplieron su quinta jornada consecutiva con nuevos enfrentamientos. Manifestantes lanzaron cócteles molotov contra la sede gubernamental y se registró el incendio de un vehículo utilizado para embestir unidades policiales con cañones de agua.

De acuerdo con los datos sanitarios citados por La Voz, 207 personas resultaron heridas desde el comienzo de los disturbios, entre ellas 132 policías. Las autoridades informaron el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma durante los operativos.

🇦🇱 | Tirana, capital de Albania, cumple cinco días de protestas contra el Gobierno de Edi Rama, con enfrentamientos entre manifestantes y policías. Los movilizados exigen su renuncia por presuntos casos de corrupción, mientras aumentan los arrestos y los heridos. https://t.co/bIdRAGmAYt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

El movimiento conocido como “Revolución de los Flamencos” reclama la salida de Rama y cuestiona también al dirigente opositor Sali Berisha por presuntos hechos de corrupción. Sus demandas expresan un rechazo tanto al oficialismo como a sectores de la oposición tradicional.

Francia: incendios, saqueos y daños en edificios públicos

En Francia, las movilizaciones estuvieron acompañadas por episodios de violencia en distintas ciudades. Se reportaron saqueos a comercios, ataques contra instalaciones públicas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en una nueva escalada de las protestas por el costo de vida.

Uno de los hechos más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio provocó importantes daños en el ayuntamiento. También se informaron irrupciones y destrozos en dependencias municipales de Marsella y Lille. Los primeros balances difundidos durante la jornada mencionaban cerca de 400 detenciones, aunque los recuentos continuaron actualizándose.

La simultaneidad de los conflictos abrió distintos frentes para los gobiernos de Europa. Mientras las autoridades francesas afrontan las consecuencias de los disturbios, Italia suma una convocatoria sindical para noviembre y Albania continúa atravesada por las movilizaciones contra su dirigencia política.