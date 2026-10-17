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Internacionales Tensión social y enfrentamientos

Francia: más de 400 detenidos durante masivas protestas por la educación y el costo de vida

Miles de manifestantes salieron a las calles de Francia para reclamar por el deterioro educativo, la desigualdad y el aumento del costo de vida. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos con la Policía, incendios y saqueos. Emmanuel Macron condenó la violencia.

17 de Octubre de 2026
Protestas en Francia.
Protestas en Francia. Foto: Getty Images.

Miles de manifestantes salieron a las calles de Francia para reclamar por el deterioro educativo, la desigualdad y el aumento del costo de vida. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos con la Policía, incendios y saqueos. Emmanuel Macron condenó la violencia.

Las protestas en Francia por la educación y el costo de vida dejaron este sábado más de 400 personas detenidas, en una jornada marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, ataques contra edificios públicos e incendios en distintas ciudades. Decenas de miles de personas participaron de las movilizaciones, que tuvieron su principal concentración en París y se extendieron a diferentes puntos del país.

 

 

Las manifestaciones comenzaron como un reclamo por el deterioro del sistema educativo, pero se transformaron en un movimiento de alcance nacional contra la desigualdad, la falta de inversión pública y el encarecimiento de los bienes y servicios. Durante la jornada, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a grupos que protagonizaron disturbios.

 

El Ministerio del Interior francés confirmó que más de 400 personas fueron detenidas en todo el territorio. Los incidentes incluyeron ataques contra dependencias policiales, daños en comercios, saqueos e incendios de edificios, mientras las autoridades desplegaron operativos para contener la violencia.

 

Foto: Getty Images.
Foto: Getty Images.

 

Cómo comenzaron las protestas en Francia

 

El movimiento de protesta surgió semanas atrás en establecimientos educativos de barrios periféricos del norte de París. Estudiantes y familias denunciaron ausencias frecuentes de docentes y malas condiciones edilicias, situaciones que generaron preocupación por el funcionamiento del sistema educativo.

 

 

Con el paso de los días, las manifestaciones sumaron nuevos reclamos vinculados con el costo de vida y el debilitamiento de las políticas de bienestar social. A las movilizaciones se incorporaron sindicatos, organizaciones juveniles y representantes del movimiento de los chalecos amarillos, conocido por sus protestas contra los aumentos de los combustibles.

 

 

La convocatoria adquirió dimensión nacional y reunió a sectores con diferentes demandas, aunque unidos por el cuestionamiento a las condiciones económicas y sociales. Sin embargo, durante el sábado se registraron episodios de violencia que alteraron el desarrollo de varias concentraciones.

 

Foto: Getty Images.
Foto: Getty Images.

 

Incendios, saqueos y ataques a edificios públicos

 

Uno de los incidentes más graves ocurrió en Lyon, donde manifestantes incendiaron una oficina de turismo, según informaron AFP y medios locales. Las imágenes difundidas mostraron llamas dentro y fuera del edificio, además de ventanas destrozadas.

 

 

La Policía local denunció que grupos violentos dificultaron el trabajo de los bomberos que intentaban controlar el incendio. Los agentes realizaron maniobras para dispersar a las personas que impedían intervenir con seguridad.

 

En Marsella también se registraron daños en una comisaría y escenas de tensión en las calles, con personas encapuchadas y focos de incendio. En distintos sectores se reportaron destrozos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

 

Foto: Getty Images.
Foto: Getty Images.

 

Disturbios en París y otras ciudades

 

La principal manifestación se desarrolló en París, donde una columna recorrió el trayecto entre la Place de la République y la Place de Clichy. Según el corresponsal de la BBC Hugh Schofield, la marcha oficial transcurrió mayormente de manera pacífica, aunque en otros sectores de la capital actuaron pequeños grupos que provocaron disturbios.

 

 

La periodista Adina Campbell, también de la BBC, describió daños en edificios, saqueos y ataques con botellas de vidrio. Los enfrentamientos se intensificaron con el paso de las horas, mientras las fuerzas de seguridad intentaban recuperar el control de las zonas afectadas.

 

En Tolón, al sur del país, dos policías resultaron heridos por el impacto de proyectiles. Las autoridades también denunciaron que grupos violentos desmontaron vallas de un mercado navideño y las utilizaron contra los agentes.

 

En Caen, en la región de Normandía, se registraron saqueos, pintadas y daños en edificios públicos. Según las autoridades locales, algunos manifestantes arrojaron piedras, utilizaron una apisonadora para intentar atravesar una barrera policial y provocaron destrozos en dos vehículos de seguridad.

 

Foto: Getty Images.
Foto: Getty Images.

 

Macron condenó la violencia y advirtió que habrá sanciones

 

Ante la magnitud de los incidentes, el presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció públicamente y aseguró que “no hay lugar para la violencia” en Francia.

A través de sus redes sociales, el mandatario advirtió que quienes atacaron edificios públicos, destruyeron comercios y participaron de saqueos serán “procesados y castigados”.

 

“Todos nos mantendremos unidos frente a los sembradores del caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones e impedir que quienes expresan pacíficamente sus reivindicaciones puedan hacerlo”, manifestó.

 

 

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió el accionar policial y sostuvo que los operativos permitieron garantizar el desarrollo de las movilizaciones pacíficas, mientras se contenía a los grupos responsables de los incidentes.

 

Cruces políticos por la responsabilidad de los disturbios

 

Nuñez cuestionó a dirigentes de la extrema izquierda, a quienes acusó de haber alentado las protestas violentas. Según el funcionario, quienes promovieron llamados a la revuelta deberán asumir responsabilidades por los episodios registrados, publicó la BBC.

 

La dirigente de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, también condenó los incidentes y sostuvo que los manifestantes violentos perjudicaron los reclamos sociales. Además, acusó a sectores de extrema izquierda de intentar sumir al país en el caos.

 

 

En contraposición, Jean-Luc Mélenchon, referente de La France Insoumise, había señalado durante las primeras horas que las manifestaciones se desarrollaban con tranquilidad.

 

Las diferencias entre los dirigentes reflejaron el clima de confrontación política generado por una jornada que combinó reclamos sociales masivos con episodios de violencia.

Temas:

protestas Francia Educación calidad de vida
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