Renunció el intendente Daniel Benítez por motivos "familiares y de salud"

El intendente de Puerto Yeruá, Daniel Sergio Benítez, presentó su renuncia al cargo, que se hará efectiva el 31 de octubre. A través de una nota dirigida al Concejo Deliberante, argumentó razones personales, familiares y de salud que le impiden continuar con sus funciones.
El intendente de Puerto Yeruá, Daniel Sergio Benítez, presentó su renuncia a la presidencia municipal por motivos personales, familiares y de salud. La dimisión fue formalizada el martes 20 de octubre mediante una nota dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Sgüerzo, y establece como fecha de salida del cargo el próximo 31 de octubre de 2026, dio a conocer Diario Junio.
En el documento, el jefe comunal explicó que atravesaba circunstancias que le impedían continuar desempeñando sus responsabilidades al frente del Departamento Ejecutivo municipal. Por ese motivo, solicitó formalmente al cuerpo legislativo local que aceptara su renuncia.
“Motivan la presente razones estrictamente personales, de índole familiar y de salud, que hacen imposible el cumplimiento acabado de mis funciones como tal”, expresó Benítez en la comunicación oficial.
Los motivos de la renuncia de Daniel Benítez
La decisión del presidente municipal se conoció a pocos días de finalizar octubre y planteó un cambio en la conducción del gobierno local. Según lo expresado en su presentación, las circunstancias personales y familiares, sumadas a cuestiones de salud, le imposibilitaron continuar ejerciendo plenamente sus funciones.
En la nota, Benítez también dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante su gestión. Reconoció especialmente la colaboración de los integrantes del Concejo Deliberante, los funcionarios del Departamento Ejecutivo y los trabajadores municipales.
Asimismo, el intendente saliente se dirigió a los vecinos de Puerto Yeruá para agradecerles la confianza depositada durante los años en los que estuvo al frente de la administración municipal. También manifestó su deseo de que la localidad continuara creciendo y desarrollándose.
Cuándo dejará el cargo el intendente
De acuerdo con el documento presentado, la renuncia de Daniel Benítez se hará efectiva a partir del sábado 31 de octubre de 2026, fecha establecida por el propio funcionario para dejar sus responsabilidades institucionales.
La presentación quedó dirigida al Concejo Deliberante, organismo al que solicitó que aceptara formalmente su dimisión. Hasta el momento, la información difundida no precisó cuándo se tratará la solicitud ni cómo se instrumentará la transición de autoridades, publicó Diario Junio.
De esta manera, Benítez comunicó su decisión de poner fin anticipadamente a su gestión municipal, fundamentada en circunstancias personales, familiares y de salud, y dejó pendiente la aceptación formal de su renuncia por parte del cuerpo deliberativo.