Llega el último Mercurio retrógrado de 2026: cuándo comienza y qué le espera a cada signo

El último Mercurio retrógrado de 2026 comenzará el 24 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre. El fenómeno ocurrirá en Escorpio y, según la astrología, estará relacionado con la revisión de vínculos, emociones y asuntos pendientes. Las predicciones para los 12 signos.
El último Mercurio retrógrado de 2026 comenzará el sábado 24 de octubre y se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre. Durante este período, el planeta atravesará su fase de retrogradación aparente en Escorpio, un signo que la astrología vincula con las emociones profundas, los secretos y los procesos de transformación personal. Según las interpretaciones astrológicas, este tránsito invitará a revisar decisiones, conversaciones pendientes y situaciones del pasado.
Mercurio es considerado, dentro de la astrología, el planeta que representa la comunicación, el pensamiento, los intercambios cotidianos y la manera en que las personas procesan la información. Por ese motivo, sus períodos retrógrados suelen asociarse con malentendidos, reencuentros inesperados y la necesidad de reconsiderar determinados aspectos de la vida.
La astróloga Lourdes Ferro explicó que este movimiento planetario "nos desafiará a revisar lo no dicho, lo reprimido, lo inconsciente". Además, señaló que será una etapa especialmente vinculada con la introspección y la posibilidad de abordar cuestiones emocionales que permanecieron sin resolver.
Qué significa Mercurio retrógrado en Escorpio
Desde el punto de vista astronómico, Mercurio no cambia realmente el sentido de su órbita. La retrogradación es un movimiento aparente que se observa desde la Tierra debido a las diferentes velocidades con las que ambos planetas se desplazan alrededor del Sol.
En astrología, en cambio, este fenómeno recibe una interpretación simbólica. Se considera que representa un período apropiado para revisar decisiones, analizar experiencias anteriores y prestar mayor atención a la comunicación interpersonal.
En esta oportunidad, el tránsito se desarrollará en Escorpio, signo asociado con la intensidad emocional y la transformación. Ferro explicó que "la comunicación puede volverse más críptica, pero también más reveladora. Las palabras adquieren el poder de la transformación". Cabe aclarar que no existe evidencia científica de que Mercurio retrógrado influya sobre las relaciones personales, las decisiones o los acontecimientos cotidianos. Las siguientes predicciones corresponden a interpretaciones astrológicas.
Mercurio retrógrado 2026: cómo afectará a cada signo del zodíaco
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
La atención estará puesta en las decisiones económicas y los compromisos pendientes. Según Ferro, será un momento para revisar deudas, herencias y acuerdos financieros. También se recomienda analizar las promesas realizadas y evitar decisiones apresuradas.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Los vínculos afectivos y las sociedades cobrarán protagonismo. Podrían reaparecer desacuerdos o conversaciones que quedaron inconclusas. La interpretación astrológica propone aprovechar esta etapa para aclarar situaciones y fortalecer relaciones.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
La vida laboral y las rutinas diarias necesitarán mayor atención. Podrían presentarse dificultades de comunicación en el trabajo, por lo que será conveniente expresar las ideas con claridad. También será una oportunidad para revisar hábitos personales.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
El período estará asociado con la recuperación de intereses y actividades que habían quedado relegados. También podrían surgir replanteos sentimentales o reencuentros con personas del pasado. La creatividad será una herramienta para expresar emociones.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Los asuntos familiares ocuparán un lugar importante. Podrían reaparecer recuerdos o conversaciones pendientes con padres, hermanos u otros integrantes del entorno cercano. La propuesta será fortalecer el diálogo y buscar mayor armonía en el hogar.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
La comunicación será uno de los principales temas de revisión. Se aconseja evitar respuestas impulsivas, releer mensajes importantes y reconsiderar proyectos que necesiten modificaciones. También podrían retomarse conversaciones con personas del pasado.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Las finanzas personales y la valoración propia estarán en primer plano. Será un período para revisar gastos, ingresos y prioridades económicas. También se vinculará con la necesidad de establecer límites y reconocer el valor del trabajo personal.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Al desarrollarse la retrogradación en su propio signo, Escorpio será uno de los protagonistas de las interpretaciones astrológicas. Se anticipa una etapa de introspección, revisión de pensamientos y conversaciones importantes que podrían ayudar a comprender situaciones personales.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
La necesidad de disponer de tiempo a solas podría intensificarse. La astrología relaciona este tránsito con la aparición de secretos, recuerdos y emociones que permanecían ocultos. Será una oportunidad para reflexionar antes de tomar decisiones.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Las amistades y los proyectos colectivos estarán sujetos a revisión. Podrían producirse reencuentros con antiguos conocidos o cambios en la participación dentro de grupos. El período invitará a reconsiderar objetivos compartidos.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
El ámbito profesional y la imagen pública concentrarán la atención. Será una etapa para revisar estrategias laborales, evaluar la manera de comunicar ideas y reconsiderar decisiones relacionadas con el futuro profesional, publicó Clarín.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
La búsqueda de nuevos conocimientos y perspectivas personales cobrará importancia. Podrían reaparecer antiguos maestros o referentes, mientras que las inquietudes filosóficas y espirituales impulsarán nuevas reflexiones.