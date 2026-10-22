La China Suárez le dedicó un romántico mensaje a Mauro Icardi: “Me abrazás y se para el mundo”

La China Suárez sorprendió con una íntima fotografía junto a Mauro Icardi y una declaración de amor tras sus vacaciones en México. La pareja disfrutó de unos días de descanso en un exclusivo hotel de la Riviera Maya, aunque también surgieron versiones sobre momentos de tensión.
La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a convertirse en protagonistas de las redes sociales después de compartir imágenes de sus vacaciones en México. Tras disfrutar de varios días de descanso en un exclusivo complejo turístico de la Riviera Maya, la actriz publicó una fotografía íntima junto al futbolista y le dedicó un romántico mensaje en el que expresó su agradecimiento por el viaje y el vínculo que mantienen.
La pareja había pasado varias semanas instalada en la casa que el delantero tiene en Nordelta antes de emprender un nuevo viaje. Su primera escala fue Miami, donde aprovecharon para realizar compras y recorrer distintos lugares de la ciudad estadounidense. Posteriormente, continuaron hacia México, destino elegido para disfrutar de unos días de descanso familiar.
Durante su estadía en la Riviera Maya, la actriz estuvo acompañada por sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación anterior con Benjamín Vicuña, y por su madre. El grupo se hospedó en el exclusivo Hotel Xcaret México, un complejo turístico rodeado de vegetación, playas y distintas propuestas recreativas.
La romántica declaración de la China Suárez a Mauro Icardi
A lo largo de las vacaciones, Eugenia Suárez compartió numerosas fotografías de los paisajes, las instalaciones del hotel y las actividades que realizaron durante su estadía. Sin embargo, una de sus últimas publicaciones estuvo dedicada especialmente a Mauro Icardi, publicó Clarín.
La actriz eligió una imagen en la que apareció abrazada al delantero, mientras ambos descansaban en una cama, cubiertos por las sábanas. Sobre la fotografía escribió una declaración de amor en la que destacó la manera en que su pareja la acompaña.
"Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina, por amarme y cuidarme", expresó la actriz en la publicación. La dedicatoria continuó con una frase que llamó especialmente la atención de sus seguidores. "Me abrazás y se para el mundo. Te amo cada minuto más", escribió Suárez, dejando en evidencia el momento sentimental que atraviesa junto al futbolista.