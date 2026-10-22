Cada vez menos jóvenes pueden independizarse en Argentina: solo el 22,2% logró dejar el hogar familiar

La independencia económica de los jóvenes argentinos enfrenta crecientes dificultades debido al aumento del costo de vida, la pérdida de empleos registrados y el deterioro del poder adquisitivo. Según un informe de la consultora Analytica, solo el 22,2% de las personas de entre 18 y 29 años logró independizarse del hogar familiar durante el primer trimestre de 2026, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

El estudio reveló que el porcentaje de jóvenes que viven de manera independiente se mantiene cerca de los mínimos registrados desde 2021. Además, la tendencia muestra un retroceso sostenido respecto de los niveles alcanzados durante 2023, cuando la proporción llegó al 26%.

La reducción representa aproximadamente 140.000 jóvenes menos viviendo en hogares independientes respecto de aquel período. Si la comparación se realiza con el máximo de las últimas dos décadas, registrado en 2006, cuando el porcentaje alcanzó el 27,8%, la diferencia asciende a unas 240.000 personas.

Los alquileres y servicios complican la independencia

Uno de los principales obstáculos para quienes buscan dejar la casa familiar es el incremento de los gastos vinculados con la vivienda. Los jóvenes que viven solos destinan una parte considerablemente mayor de sus ingresos al pago de alquileres, electricidad, gas, agua y otros servicios.

Según el informe, los gastos de vivienda y servicios representan el 26,6% del presupuesto de los jóvenes independientes, mientras que en la canasta general de consumo tienen una participación del 13,5%.

Esta diferencia provoca que los aumentos de tarifas y costos habitacionales tengan un impacto más fuerte sobre quienes deben afrontar esos compromisos sin compartir los gastos con otros integrantes del hogar.

Desde noviembre de 2023, los precios de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumularon una suba del 637,9%, de acuerdo con los datos utilizados por la consultora, publicó Ámbito.

En consecuencia, la canasta de consumo de las personas de hasta 34 años que viven solas registró un incremento del 387,9%, frente al 359,8% correspondiente al nivel general calculado con ponderadores actualizados.

El desempleo juvenil llegó al 15%

Las dificultades para independizarse no se explican únicamente por el encarecimiento de la vivienda. El mercado laboral también presenta condiciones especialmente desfavorables para los trabajadores más jóvenes.

Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de desempleo entre los menores de 30 años alcanzó el 15%, una cifra considerablemente superior a la registrada en otros grupos etarios.

Entre las personas de 30 a 49 años, la desocupación fue del 6%, mientras que entre los mayores de 50 años se ubicó en el 4,7%.

La diferencia refleja las mayores dificultades que enfrentan los jóvenes para conseguir y mantener un empleo, una condición fundamental para sostener los gastos de una vivienda independiente.

La pérdida de empleos registrados golpeó más a los jóvenes

El informe también advirtió sobre una caída significativa del empleo formal juvenil. Entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la cantidad de asalariados de hasta 29 años con descuento jubilatorio disminuyó un 14,7%.

La contracción fue casi tres veces superior a la registrada en el conjunto de los trabajadores, donde la reducción alcanzó el 5,3%.

Como consecuencia, solo el 38,3% de los jóvenes ocupados tenía un empleo formal durante los primeros tres meses de 2026. El indicador retrocedió 7,8 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024.

En contraste, entre los trabajadores de 30 años o más, la tasa de formalidad se ubicó en el 60,6%.

Esta situación implica que una proporción importante de jóvenes depende de trabajos informales o con menores niveles de estabilidad, lo que dificulta la planificación de gastos a largo plazo.

Los salarios perdieron poder de compra

A las dificultades laborales se suma el deterioro de los ingresos. Según Analytica, la remuneración promedio de los trabajadores registrados de hasta 29 años se encontraba en marzo de 2026 un 4,7% por debajo del promedio de 2023, una vez descontada la inflación.

Sin embargo, cuando se considera la canasta de consumo específica de los jóvenes que viven de manera independiente, la pérdida de poder adquisitivo asciende al 9,1%.

Esto significa que, incluso entre quienes conservaron un empleo registrado, los ingresos tuvieron mayores dificultades para acompañar el incremento de los gastos necesarios para sostener un hogar.

El impacto se refleja en la capacidad de afrontar un alquiler, reunir el dinero necesario para ingresar a una vivienda y cubrir compromisos habituales como alimentación, transporte y servicios.

Crece el endeudamiento entre los menores de 30 años

Las dificultades económicas también se trasladaron al sistema financiero, donde los jóvenes presentan mayores problemas para cumplir con sus obligaciones crediticias.

De acuerdo con el informe, el nivel de mora entre las personas de 18 a 30 años alcanzó el 39,1% al cierre de julio de 2026, una proporción 10,8 puntos porcentuales superior al promedio general de los deudores.

Entre las personas de 31 a 50 años, el indicador se ubicó en el 31,1%, mientras que entre los mayores de 50 años descendió al 19,6%.

Advierten sobre el crecimiento de las apuestas online

El estudio también incorporó una advertencia sobre el avance de las apuestas por internet, una actividad que registró un fuerte crecimiento durante los últimos años.

Según los datos relevados, la recaudación de las apuestas online en julio fue un 373,6% superior, en términos reales, a la registrada en enero de 2024.

La consultora señaló que, en un contexto de vulnerabilidad económica, estas plataformas pueden presentarse como una alternativa para obtener ingresos adicionales, aunque implican riesgos financieros.

El incremento de la actividad no permite determinar por sí solo cuánto corresponde a los jóvenes, pero el informe lo identifica como un fenómeno preocupante en un escenario de mayores dificultades económicas.