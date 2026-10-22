Pensiones por discapacidad: celebraron el avance de la ley, pero advirtieron que "falta mucho"

La media sanción del proyecto de ley que garantiza la continuidad de las pensiones por discapacidad generó expectativas entre las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y sus familias. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación, Amarú Méndez, presidenta de NeuroCEA Entre Ríos, destacó el consenso alcanzado entre los bloques legislativos, aunque advirtió que todavía quedaban cuestiones fundamentales por resolver.

En diálogo con Elonce, la titular de la Asociación Civil de Autismo, Asperger y Neurodiversidad de Entre Ríos consideró que la decisión parlamentaria representó un alivio para numerosas familias que atravesaban dificultades económicas y problemas para acceder a prestaciones esenciales.

“Estamos contentos porque se logró llegar a un consenso con todos los bloques de diputados. Se pudieron incorporar puntos y artículos muy importantes del proyecto que nosotros teníamos, como la prórroga de la emergencia en discapacidad”, expresó Méndez, quien aclaró que el camino legislativo todavía no había concluido.

La continuidad de las pensiones por discapacidad

La referente explicó que uno de los aspectos centrales del proyecto fue la protección de las pensiones no contributivas por invalidez y discapacidad, un beneficio que constituye una fuente de ingresos fundamental para numerosos hogares. “En principio, lo más importante son las pensiones no contributivas por invalidez y discapacidad. Creo que eso no se va a tocar”, sostuvo. También destacó la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión con una actividad laboral, siempre que los ingresos no superaran el equivalente a dos haberes mínimos.

Otro punto relevante fue la actualización del nomenclador único de discapacidad, que establece los valores de referencia para las prestaciones. Según Méndez, los montos habían quedado desactualizados frente a la inflación, mientras que los atrasos en los pagos agravaban las dificultades de las instituciones. “El nomenclador es algo que nos atraviesa muy de lleno, principalmente a las personas con discapacidad, las familias y los prestadores. La idea es que se actualice de acuerdo con la inflación actual”, explicó.

El reclamo por el Presupuesto 2027

Pese al avance parlamentario, Méndez insistió en que la aprobación definitiva todavía dependía del Senado y de la posterior promulgación de la norma. Además, manifestó preocupación por las disposiciones vinculadas con discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto nacional para 2027. “Esto no termina acá, porque también se tiene que hablar cuando traten la ley de presupuesto para el año que viene. Desde el artículo 36 al 41 está el ajuste brutal que quieren hacer en discapacidad”, cuestionó.

La presidenta de NeuroCEA recordó que las organizaciones venían reclamando el cumplimiento de las disposiciones de emergencia y expresó sus dudas sobre la implementación efectiva de las medidas aprobadas. “Quiero pensar que esta ley la van a cumplir, ya que no fue cumplida a lo largo de estos casi dos años. Es importante que los legisladores tengan en cuenta que acá no estamos hablando de números, sino de personas”, remarcó.

Deudas con prestadores y riesgo de cierre de instituciones

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por Méndez fue la situación económica de los hogares protegidos, talleres y centros de día que brindan asistencia a personas con discapacidad. Según explicó, numerosos establecimientos acumulaban deudas como consecuencia de los retrasos en los pagos de las prestaciones, mientras debían afrontar gastos de funcionamiento, obligaciones tributarias y remuneraciones.

“Los hogares y los centros de día están sumamente endeudados por la cantidad de meses que no se les ha pagado. Si seguimos así, estos lugares van a tener que cerrar sus puertas, y eso es lo que no queremos”, alertó.

La dirigente también hizo referencia a la situación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), al señalar que algunos prestadores registraban demoras en los pagos desde abril.

La preocupación por las terapias y la atención

Frente a ese escenario, Méndez propuso buscar mecanismos de alivio económico para las instituciones, entre ellos acuerdos o moratorias con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). “Habíamos planteado que pudieran hacer algún acuerdo con ARCA, porque estos lugares son todos monotributistas. Poder llegar a una moratoria permitiría que siguieran sosteniéndose”, explicó.

La referente destacó que la continuidad de estos espacios resultaba indispensable para las familias, debido a que allí se brindaban tratamientos, alimentación, acompañamiento y actividades de integración. “Muchas personas con discapacidad dependen de esos lugares, donde están contenidas, les dan de comer y tienen sus terapias. Hay que hacer el foco principal en las prestaciones y en que los prestadores cobren lo que tienen que cobrar”, sostuvo.

Cuestionamientos a las auditorías por discapacidad

Durante la entrevista, Méndez también se refirió a las auditorías destinadas a verificar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema de pensiones.

La presidenta de NeuroCEA cuestionó los procedimientos realizados anteriormente y relató situaciones que, según su testimonio, resultaron discriminatorias para personas con dificultades de movilidad. “Las auditorías se hicieron en lugares que no estaban adaptados. Hubo personas en sillas de ruedas a las que les pedían que demostraran su discapacidad, incluso que se levantaran cuando claramente no podían hacerlo”, denunció.

Méndez consideró que esos episodios habían representado una forma de estigmatización y pidió que cualquier nuevo control respetara las necesidades particulares de cada persona. “Esperemos que esto se pueda revertir. Tenemos el Instituto Provincial de Discapacidad y habría que ver de qué forma puede colaborar para que estas situaciones no vuelvan a pasar”, planteó.

“Estamos de pie y no nos vamos a cansar”

Hacia el cierre de la entrevista, la dirigente reiteró su pedido de acompañamiento a los legisladores nacionales por Entre Ríos durante el tratamiento del proyecto en el Senado. “Detrás de cada persona con discapacidad hay toda una familia y un equipo que está atravesando una situación muy difícil, de extrema agonía. Necesitamos sentirnos acompañados más que nunca”, expresó.

Méndez aseguró que las organizaciones continuarían reclamando el financiamiento de las prestaciones y el cumplimiento de los derechos reconocidos por la legislación. “Sabemos que esta lucha recién comienza nuevamente, porque es un nuevo proyecto. Pero estamos de pie, seguimos de pie y no nos vamos a cansar, porque lo que nos une es el amor que tenemos por las personas con discapacidad que están a nuestro cuidado”, concluyó ante Elonce.