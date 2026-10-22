Muerte de un niño por ameba “comecerebros”: Catamarca asegura que fue un caso aislado

El Ministerio de Salud de Catamarca aseguró que la muerte de un niño de 10 años por una infección causada por la ameba “comecerebros” constituye un caso aislado y extremadamente infrecuente. Mientras continúa la investigación para determinar dónde se produjo el contagio, las autoridades mantienen cerrado preventivamente el complejo de las Termas de Fiambalá.

La ministra de Salud provincial, Johana Carrizo, brindó una conferencia de prensa en la que explicó que todavía no se identificó la fuente de exposición al microorganismo Naegleria fowleri, responsable de provocar una meningoencefalitis amebiana primaria.

La funcionaria remarcó que se trata de un episodio excepcional. Según indicó, sería el segundo caso documentado en Argentina. El antecedente anterior se registró en febrero de 2017, cuando se detectó una infección vinculada con una laguna de la provincia de Buenos Aires.

Las Termas de Fiambalá seguirán cerradas

La investigación epidemiológica y ambiental se concentra en Fiambalá, donde se tomaron muestras de agua y superficies que fueron enviadas al Instituto Nacional Malbrán para su análisis.

Las autoridades sanitarias aclararon que todavía no está confirmado que el niño se haya infectado en el complejo termal. Por ese motivo, esperan los resultados de los estudios para determinar si existe alguna relación entre las instalaciones y el caso.

Como medida preventiva, el municipio dispuso el cierre temporal de las Termas de Fiambalá, que permanecerán sin recibir visitantes mientras se desarrollan las investigaciones.

El intendente Raúl Ángel Úsqueda explicó que el establecimiento cuenta con procedimientos habituales de mantenimiento. Según detalló, entre los turnos de visitantes se realiza una hora de limpieza e higienización.

Además, señaló que todos los miércoles se vacían las piletas, se cepillan sus superficies, se desinfectan con cloro y posteriormente se vuelven a llenar.

El jefe comunal indicó que esas tareas continuarán mientras se esperan los resultados bacteriológicos, aunque no anunció nuevas medidas de control.

Por su parte, la Municipalidad de Tinogasta informó que no recibió notificaciones sobre riesgos sanitarios en su jurisdicción y confirmó que el Complejo Termal La Aguadita continúa funcionando normalmente.

Una enfermedad poco frecuente y de elevada mortalidad

La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud de Catamarca, Silvia Bustos, explicó que la ameba Naegleria fowleri atraviesa tres estadios durante su ciclo de vida, pero solamente uno tiene capacidad de provocar la infección.

“A nivel mundial, hasta el año 2018 hubo solamente 381 casos registrados. Lamentablemente tiene una mortalidad superior al 95% una vez que ingresa al organismo humano”, señaló la funcionaria.

El diagnóstico del niño fallecido fue confirmado mediante estudios realizados en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón y el Instituto Nacional Malbrán.

Bustos sostuvo que la infección requiere la coincidencia de distintas circunstancias y que, por ese motivo, su incidencia es extremadamente baja.

“Se tienen que dar muchísimos factores simultáneos para que genere una infección, por eso la tasa de incidencia a nivel mundial es sumamente baja”, explicó.

Cómo se transmite la ameba “comecerebros”

La Naegleria fowleri es un microorganismo que puede encontrarse en ambientes de agua dulce y cálida. La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por la nariz y el parásito alcanza el sistema nervioso central.

La enfermedad no se transmite de una persona a otra ni por beber agua contaminada. El riesgo está asociado principalmente con actividades acuáticas que favorecen el ingreso de agua por las fosas nasales.

Entre las situaciones que pueden facilitar la exposición se encuentran las zambullidas, los clavados, la natación y otras prácticas que implican sumergir la cabeza en aguas dulces cálidas.

Las autoridades sanitarias recomendaron evitar esas actividades en ambientes donde no existan garantías sobre las condiciones del agua.

También aconsejaron utilizar pinzas o tapones nasales durante prácticas acuáticas que puedan provocar el ingreso de agua por la nariz.

Cuáles son los síntomas y cómo prevenir la infección

Los primeros síntomas de la meningoencefalitis amebiana pueden confundirse con los de una meningitis convencional, por lo que resulta fundamental reconocerlos y buscar asistencia médica rápidamente.

Entre las manifestaciones iniciales se encuentran fiebre, dolor de cabeza intenso y repentino, náuseas, vómitos, somnolencia y rigidez de nuca.

Desde el Ministerio de Salud de Catamarca indicaron que las personas que hayan estado en contacto con aguas dulces o cálidas durante los 12 días anteriores a la aparición de estos síntomas deben acudir inmediatamente a un centro sanitario.

Además, recomendaron informar al personal médico sobre cualquier antecedente reciente de exposición a ríos, lagunas, piletas o complejos termales.

Para prevenir infecciones, también aconsejaron evitar los lavados nasales con agua sin tratar y utilizar únicamente agua esterilizada, destilada o previamente hervida y enfriada para ese procedimiento.

En las piletas domiciliarias, las recomendaciones incluyen mantener una cloración adecuada, retirar sedimentos, limpiar periódicamente las superficies y renovar el agua cuando corresponda.