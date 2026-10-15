Inflación de septiembre: cuáles fueron las provincias con mayores y menores aumentos de precios

La inflación de septiembre alcanzó el 1,9% a nivel nacional, aunque los resultados fueron diferentes entre las provincias que cuentan con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) propio. Río Negro encabezó los aumentos, con 2,5%, mientras que Córdoba registró la menor variación, con 1,4%.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, tres de los diez distritos relevados superaron el promedio nacional: Río Negro (2,5%), Neuquén (2,1%) y Tucumán (2,1%).

Por su parte, Jujuy igualó el índice nacional, con un incremento del 1,9%, mientras que las otras seis jurisdicciones registraron aumentos inferiores. Córdoba se ubicó en el extremo más bajo, con una variación del 1,4%.

Las provincias donde se aceleró la inflación

El relevamiento también comparó los resultados de septiembre con los de agosto y mostró que cinco de los diez distritos con IPC propio registraron una aceleración de los precios.

Río Negro presentó el mayor incremento en el ritmo inflacionario, con 0,4 puntos porcentuales, seguida por Tucumán (+0,3), Jujuy (+0,2), Mendoza (+0,2) y la Ciudad de Buenos Aires (+0,1).

En sentido contrario, Córdoba registró la desaceleración más pronunciada, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales. También disminuyó el ritmo de aumentos en Neuquén, Santa Fe y San Luis (-0,2 cada uno), además de Chaco (-0,1).

Qué rubros impulsaron los aumentos

El informe identificó que vivienda y servicios públicos fue uno de los rubros que más se repitió entre los principales impulsores de la inflación en las jurisdicciones relevadas.

En Río Negro, los mayores incrementos correspondieron a atención médica (5,2%), transporte (4,6%) y alimentos y bebidas (3,3%). En Tucumán sobresalieron vivienda y servicios públicos (4,5%) y salud (3,8%).

En Neuquén, prendas de vestir y calzado y educación aumentaron un 3% cada uno, mientras que vivienda y servicios públicos avanzó un 2,6%. En Jujuy, este último rubro subió 4,1%, seguido por cuidado personal (3,8%) y recreación y cultura (3,3%).

En Córdoba, pese a registrar la menor inflación general, los seguros y servicios financieros aumentaron un 3,4%, mientras que cuidado personal, salud y educación presentaron incrementos del 2,7% cada uno.

Los resultados reflejaron diferencias territoriales en la evolución de los precios, tanto en la magnitud de los aumentos como en los sectores que tuvieron mayor incidencia durante septiembre.