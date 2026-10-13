La inflación de alimentos fue del 2% en septiembre: los productos que subieron y los que bajaron

El tomate, entre los productos que más subieron de precio.

La inflación de alimentos fue del 2% en septiembre de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El incremento de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas superó en 0,1 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una variación mensual del 1,9%.

El aumento de los productos alimenticios tuvo especial incidencia en los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus recursos a cubrir necesidades básicas. Por ese motivo, la evolución de este rubro constituye uno de los principales indicadores del impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo.

Entre enero y septiembre, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon una suba del 24,5%, mientras que la inflación general alcanzó el 23,6%. De esta manera, el rubro registró un incremento acumulado 0,9 puntos porcentuales superior al promedio nacional.

Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron

De acuerdo con el relevamiento oficial, las verduras estuvieron entre los productos que registraron las mayores subas de precios durante septiembre.

Los diez alimentos con los incrementos más importantes fueron tomate redondo, cebolla, batata, zapallo anco, jamón cocido, limón, salame, salchichón, leche en polvo entera y harina de trigo común 000.

El listado mostró aumentos en productos frescos, como hortalizas y frutas, pero también en alimentos industrializados y derivados de la carne.

Estas variaciones tuvieron incidencia en el gasto cotidiano de las familias, especialmente en las compras de productos utilizados habitualmente para preparar las comidas.

Cómo fue la inflación de alimentos en cada región

El informe del INDEC también mostró diferencias en la evolución de los precios según las distintas regiones del país. El Gran Buenos Aires encabezó los aumentos de alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación mensual del 2,2%.

En segundo lugar se ubicó la región Pampeana, que incluye a Entre Ríos, donde los alimentos aumentaron un 2%, en línea con el promedio nacional.

Por su parte, las regiones de Patagonia y Cuyo registraron incrementos del 1,7% cada una, mientras que en el Noroeste la suba fue del 1,4%.

El Noreste presentó la menor variación mensual, con un aumento del 1,2%.

De esta manera, el relevamiento oficial reflejó que los alimentos continuaron aumentando por encima del nivel general de precios, tanto en septiembre como en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026.