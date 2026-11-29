El Gobierno de Entre Ríos realizará una capacitación sobre la Boleta Única de Papel (BUP) destinada a personas sordas y con hipoacusia, con el objetivo de facilitar la comprensión del instrumento electoral que se utilizará en las elecciones de 2027.

La actividad estará coordinada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto con el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), en el marco del Programa de Formación Ciudadanía para la Democracia.

El encuentro tendrá lugar el viernes 4 de diciembre, a las 9.30, en el aula 10 de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ubicada en Almirante Brown 54, en Paraná.

Formación electoral accesible

La capacitación tendrá una duración de 90 minutos y también podrá seguirse de manera virtual.

La propuesta busca que las personas con discapacidad auditiva conozcan el funcionamiento de la Boleta Única de Papel y cuenten con las herramientas necesarias para ejercer su derecho al voto de manera informada. Asimismo, apunta a que los participantes puedan compartir los conocimientos adquiridos con sus comunidades.

La iniciativa cuenta con la participación de la Facultad de Trabajo Social y del Consejo General de Educación (CGE), que la declaró de interés. También recibió declaraciones de interés académico de universidades de la provincia.

La jornada forma parte del ciclo de capacitaciones que desarrolla el Gobierno entrerriano para acompañar la implementación del nuevo instrumento electoral con instancias de formación accesibles para distintos sectores de la población.