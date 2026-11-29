Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito internacional de Lusail. El piloto argentino avanzó una posición respecto de su lugar de largada y finalizó por delante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly.

Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria y consiguió su décimo triunfo de la temporada 2026. George Russell completó el 1-2 de Mercedes, mientras que Oscar Piastri, con McLaren, ocupó el tercer escalón del podio.

Colapinto mostró un buen ritmo durante distintos pasajes de la competencia e incluso llegó a ubicarse en zona de puntos. Sin embargo, las paradas en boxes condicionaron sus posibilidades de terminar entre los diez primeros.

Cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Qatar

El argentino protagonizó una buena largada y ganó dos posiciones durante la primera vuelta, al pasar del decimocuarto al duodécimo lugar.

Con el transcurso de la competencia, aprovechó las detenciones de otros pilotos y un período de auto de seguridad virtual para avanzar hasta la zona de puntos.

En la vuelta 27, Colapinto ingresó a boxes para cambiar sus neumáticos. Una mala detención lo relegó al decimocuarto puesto, aunque tres giros después logró superar a Gasly.

Colapinto terminó por delante de su compañero de Alpine

El argentino recuperó posiciones durante la segunda mitad de la carrera y llegó a marchar noveno cuando restaban 13 vueltas para la bandera a cuadros.

Sin embargo, todavía debía realizar una parada obligatoria para cumplir con el reglamento. En la vuelta 48 ingresó nuevamente a boxes y cayó al decimotercer lugar.

Colapinto mantuvo esa posición hasta el final de la competencia, mientras que Gasly terminó decimocuarto. Ninguno de los dos pilotos de Alpine consiguió sumar puntos.

Antonelli consiguió su décima victoria del año

El italiano Andrea Kimi Antonelli, quien ya se había consagrado campeón mundial de la temporada 2026, volvió a imponerse con Mercedes en el penúltimo Gran Premio del calendario.

KIMI ANTONELLI WINS THE QATAR GRAND PRIX!!! 🏁🏆🎉 #F1 #QatarGP https://t.co/YCTOK4jO8m — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

George Russell y Oscar Piastri completaron el podio, mientras que Max Verstappen terminó cuarto, seguido por Lando Norris y Lewis Hamilton.

La actividad de la Fórmula 1 continuará con la última fecha de la temporada.

Posiciones finales del Gran Premio de Qatar