Franco Colapinto largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la segunda instancia de la clasificación (Q2). Tras la actividad en el Circuito Internacional de Lusail, el piloto argentino expresó su preocupación por el rendimiento del Alpine y reconoció que tiene pocas expectativas para la carrera de este domingo.

El pilarense registró un tiempo de 1:23.659, que no le permitió ubicarse entre los diez mejores y avanzar a la Q3. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también quedó eliminado en la segunda tanda clasificatoria y partirá desde la duodécima posición, tras marcar 1:23.568.

La pole position quedó en manos del británico George Russell, de Mercedes, quien estableció un registro de 1:22.079.

Colapinto, preocupado por el rendimiento del Alpine

Tras la clasificación, el argentino explicó las dificultades que experimentó durante las distintas sesiones del fin de semana y cuestionó la falta de adaptación del monoplaza al trazado qatarí. “Un balance muy desconectado en curvas lentas y rápidas. Estamos demasiado lejos de lo que esperábamos”, manifestó Colapinto.

Además, comparó el desempeño del Alpine con el conseguido en la fecha anterior: “No va el auto, nos está costando. Es una pena, venimos de la mejor carrera del año para nosotros en cuanto a performance y este es un fin de semana que está siendo bastante negro”.

Las dificultades para encontrar el rendimiento

El piloto argentino explicó que el equipo realizó diferentes modificaciones en la configuración del monoplaza durante las prácticas libres y la clasificación, aunque no consiguió los resultados esperados.

“Es complicado trabajar con el auto. Cambiamos un montón de cosas de la FP1 a la FP2 y la FP3. En la qualy también cambiamos mucho, pero no encontramos la vuelta de tuerca para encontrar el rendimiento”, detalló.

Respecto de las posibilidades de avanzar posiciones durante la carrera, Colapinto consideró que las dos paradas obligatorias limitarán las alternativas estratégicas de las escuderías.

Las expectativas para la carrera en Qatar

“Hay que arriesgar, obviamente. En estrategia va a ser difícil marcar una diferencia mañana porque hay dos paradas obligatorias, por lo que todos se ponen un poco en fila india”, explicó.

Finalmente, el representante argentino puso el foco en el desgaste de los neumáticos, uno de los aspectos que más le preocupó de cara a la competencia principal.

“Intentaremos dar lo mejor para no gastar la goma, pero, viendo la degradación que tenemos, el domingo no tiene la mejor pinta”, concluyó Colapinto.