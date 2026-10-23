Cesó el alerta pero se pronostican lluvias para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional dispueso el cese del alerta para Entre Ríos, pero continuará la inestabilidad en los próximos días.

De acuerdo al pronóstico del tiempo para Paraná, este viernes se presentará con lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 25 grados.

Durante la mañana se prevén lluvias, mientras que por la tarde se esperan tormentas aisladas. En ambos períodos, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y las probabilidades de lluvia disminuirán a valores de entre el 0% y el 10%.

Los vientos tendrán velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día, con un incremento previsto para la tarde, cuando podrán alcanzar entre 13 y 22 kilómetros por hora. La temperatura llegará a los 25 grados en ese período y descenderá hasta los 19 grados durante la noche.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El sábado 24 continuará la inestabilidad en Paraná, con lluvias previstas durante la madrugada, la mañana y la tarde. Las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche disminuirán considerablemente.

La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. Además, el pronóstico anticipa ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana, la tarde y la noche, por lo que se espera una jornada ventosa.

Para el domingo 25, el SMN prevé lluvias aisladas durante la primera parte del día, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde y la noche, aunque se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana. La temperatura oscilará entre los 13 y los 20 grados.

Cuándo mejorará el tiempo en Paraná

A partir del lunes 26 se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados.

El martes 27 continuará el tiempo estable, con nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 23 grados. Tampoco se prevén lluvias durante esa jornada.

Para el miércoles 28, el SMN anuncia una mínima de 13 grados y una máxima de 25 grados, con cielo parcialmente nublado. El jueves 29 se mantendrán las condiciones de estabilidad, con temperaturas de entre 15 y 22 grados y sin precipitaciones previstas.

Cómo estará el tiempo en el resto de la provincia

En Concordia, el viernes se presentará mayormente nublado, cálido y húmedo, con tormentas eléctricas previstas durante las primeras horas de la tarde. La temperatura máxima llegará a los 27 grados y la mínima será de 16 grados. La probabilidad de precipitaciones durante el día alcanzará el 55%.

El sábado se espera un descenso de la temperatura, con una máxima de 22 grados y una mínima de 13. El cielo permanecerá mayormente nublado y podrían registrarse chaparrones durante la noche.

Para el domingo se anticipan lluvias durante la mañana, seguidas de una mejora gradual hacia la tarde. La máxima será de 19 grados y la mínima de 9 grados, con condiciones más frescas hacia el cierre del fin de semana.

El pronóstico para Gualeguaychú

En Gualeguaychú, este viernes predominará el cielo mayormente nublado, con ambiente húmedo y una temperatura máxima de 24 grados. La probabilidad general de precipitaciones será del 25%, aunque no se esperan lluvias persistentes.

El sábado continuará la nubosidad, con una máxima de 21 grados y una mínima de 11 grados. Para el domingo se anticipa una jornada más fresca, con temperaturas de entre 7 y 18 grados, nubosidad variable y algunos períodos de sol.

Qué se espera en Concepción del Uruguay y Victoria

En Concepción del Uruguay, el viernes tendrá cielo mayormente nublado durante la mañana, con períodos de sol hacia la tarde y una máxima de 25 grados. El sábado se mantendrá la nubosidad, con temperaturas de entre 12 y 22 grados. El domingo podrían registrarse chaparrones durante la tarde, con una máxima de 18 grados.

Por su parte, Victoria tendrá un viernes con probabilidad de tormentas eléctricas durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados. El sábado podrían producirse chaparrones matutinos, mientras que el domingo se esperan nuevas precipitaciones, principalmente durante la primera mitad de la jornada, con una máxima de 19 grados.