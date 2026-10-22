Meta fue condenada a pagar US$ 25.000 millones por engañar a sus usuarios sobre la privacidad

Meta, la empresa tecnológica de Mark Zuckerberg, fue condenada a pagar US$ 25.000 millones en Estados Unidos por engañar a los consumidores sobre sus políticas de privacidad y la protección de datos personales. La sentencia fue dictada por un juez del estado de Nuevo México, luego de que un jurado concluyera que la compañía había realizado declaraciones engañosas sobre sus prácticas.

El caso se vincula con las controversias por el uso de información personal en Facebook y con el escándalo de Cambridge Analytica, la consultora británica que accedió a datos de millones de usuarios sin su consentimiento y los utilizó para elaborar perfiles políticos y orientar publicidad electoral durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.

Por qué condenaron a Meta en Estados Unidos

La demanda fue presentada en 2021 por el entonces fiscal general de Nuevo México, después de que saliera a la luz que una aplicación de terceros había permitido recopilar información de hasta 87 millones de perfiles de Facebook.

Las autoridades estatales acusaron a la compañía de ocultar información sobre quiénes podían acceder a esos datos y cuestionaron sus políticas para moderar contenidos dañinos, discursos de odio y desinformación.

El fallo del juez Francis Mathew se produjo después de que, el 25 de septiembre, un jurado determinara que 26 de las 29 declaraciones analizadas de Facebook y sus directivos eran engañosas. Además, concluyó que la empresa había cometido más de 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México.

La legislación estatal contempla multas de hasta US$ 5.000 por cada infracción. Aunque el cálculo inicial podía superar los US$ 219.000 millones, el magistrado estableció una sanción total de US$ 25.000 millones, en función de la magnitud y la reiteración de las conductas cuestionadas.

El fiscal general Raúl Torrez consideró que la resolución constituye una advertencia para las grandes compañías tecnológicas. Según lo informado, el dinero que se recaude será destinado al sistema educativo de Nuevo México, aunque el cobro podría demorarse por las apelaciones previstas.

La respuesta de Meta y la apelación

Meta rechazó los argumentos de la demanda y cuestionó la magnitud de la multa. Durante el proceso, la empresa sostuvo que no vendía los datos personales de sus usuarios y que las autoridades no habían demostrado que los consumidores hubieran sufrido un perjuicio concreto como consecuencia de las declaraciones cuestionadas.

La compañía también argumentó que una sanción de esa dimensión podría afectar su capacidad para operar en Nuevo México. Tras conocerse la decisión judicial, anticipó que apelará la sentencia y manifestó su confianza en revertirla ante los tribunales.

El antecedente de Cambridge Analytica

El caso Cambridge Analytica provocó una crisis internacional para Facebook en 2018, cuando se conoció que la consultora había obtenido información privada de millones de personas mediante una aplicación de terceros.

Los datos fueron utilizados para construir perfiles de votantes y orientar anuncios políticos, incluidos los vinculados con la campaña presidencial de Trump en 2016. El episodio reavivó el debate sobre la privacidad digital, el uso de información personal con fines electorales y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas.

En 2019, Facebook ya había aceptado pagar US$ 5.000 millones a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en otro procedimiento relacionado con sus prácticas de privacidad.