Milei reconoció que los indicadores económicos presentan dificultades y defendió su gestión económica

El presidente Javier Milei defendió el rumbo de su gestión económica y reconoció que la situación actual presenta dificultades, aunque sostuvo que los resultados deben evaluarse en una perspectiva más amplia. “La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”, afirmó este jueves durante una entrevista con Radio Rivadavia, en el día de su cumpleaños.

El mandatario admitió que algunos indicadores económicos no muestran el desempeño que esperaba, pero insistió en que hubo avances desde el inicio de su gobierno, especialmente en materia de inflación y pobreza.

“Hay un 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70. Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos”, sostuvo.

Milei cuestionó las críticas por la situación económica

Durante la entrevista, Milei volvió a apuntar contra periodistas y encuestadores que cuestionan la situación económica y el poder adquisitivo de los argentinos.

El Presidente se refirió particularmente a los análisis sobre las personas que no llegan a fin de mes y consideró que algunas expresiones utilizadas para describir esa realidad no reflejan, a su entender, la situación completa.

“Si el día 20 te quedás sin dinero, ¿cómo estás 10 días sin comer ni beber? Y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene”, planteó.

También sostuvo que las restricciones económicas están contempladas en las mediciones de pobreza y afirmó que las dificultades cotidianas no deben interpretarse de manera aislada de otros indicadores.

En ese contexto, reivindicó los resultados de su administración y aseguró: “Soy el primer presidente que baja la inflación”.

Además, destacó las medidas de seguridad implementadas por su gobierno y afirmó: “Cumplí en bajar la pobreza, dimos la batalla contra el narcotráfico y en Rosario sacamos a patadas a los narcos”.

Qué dijo sobre el kirchnerismo y las elecciones de 2027

En el plano político, Milei volvió a cuestionar al kirchnerismo y apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

“Quieren conseguir el poder porque lo que les importa es robar y tienen a la líder de la banda presa”, expresó. De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el mandatario manifestó confianza en el respaldo electoral a su espacio y aseguró que su principal desafío será su propia gestión.

“Yo digo que en las próximas elecciones, mi rival soy yo mismo”, señaló. Luego agregó: “Los argentinos no van a votar para atrás, yo estoy super confiado”.

También se refirió a las versiones sobre una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich y descartó que la ministra vaya a abandonar el oficialismo para competir por su cuenta.

“Cómo va a estar en capilla, tengo una importante sintonía con la doctora Bullrich”, afirmó.

La posible visita del papa León XIV a la Argentina

Por último, Milei habló sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, y aseguró que el Gobierno continúa trabajando con la expectativa de recibir al pontífice.

“Seguimos trabajando con la hipótesis de que el Papa viene, nosotros estamos trabajando para recibirlo, todos los indicadores muestran que estaría viniendo”, sostuvo.

De esta manera, el Presidente combinó la defensa de su programa económico con cuestionamientos a sus críticos y definiciones sobre el escenario político de cara a 2027, mientras reconoció que los indicadores actuales todavía muestran dificultades.