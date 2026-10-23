Aumentaron las prestaciones de dos programas provinciales de asistencia alimentaria

El Gobierno de Entre Ríos oficializó aumentos en dos programas de asistencia alimentaria. Los beneficios para personas en situación de vulnerabilidad social y con celiaquía pasarán a $35.000 y $65.000 mensuales, respectivamente.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso aumentos en las prestaciones de dos programas provinciales de asistencia alimentaria, que alcanzan en conjunto a aproximadamente 24.800 beneficiarios. Las actualizaciones comenzaron a regir desde octubre de 2026 y se mantendrán hasta diciembre, según pudo saber Elonce.
Las medidas fueron establecidas mediante disposiciones firmadas el 22 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendadas por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. Los incrementos corresponden al Programa Provincial de Seguridad Alimentaria - Riesgo Social y al Programa Integral de Seguridad Alimentaria - Personas con Celiaquía.
Para financiar ambas actualizaciones, el Ejecutivo provincial autorizó una ampliación presupuestaria conjunta de $1.001.124.000, destinada a cubrir los mayores costos de las prestaciones durante los últimos tres meses del año.
La asistencia alimentaria por riesgo social aumentó a $35.000
El Gobierno provincial estableció un incremento en el valor mensual de las prestaciones del Programa de Seguridad Alimentaria - Riesgo Social, destinado a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
El beneficio, que hasta septiembre era de $21.600 mensuales, pasó a $35.000 desde octubre, lo que representa una suba de $13.400 por prestación, equivalente a aproximadamente un 62%.
La actualización comprende hasta 24.000 prestaciones mensuales y estará vigente durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.
Para afrontar el aumento, el Ministerio de Desarrollo Humano autorizó una inversión adicional de $321.600.000 por mes, lo que representa $964.800.000 durante el trimestre.
Con esta modificación, el presupuesto total autorizado para el programa durante 2026 ascendió a $7.231.680.000, incluidos los recursos destinados a la compensación por operatoria prevista en la normativa original.
El beneficio para personas con celiaquía pasó a $65.000
La segunda actualización corresponde al Programa Integral de Seguridad Alimentaria - Personas con Celiaquía, destinado a residentes entrerrianos que acrediten una situación de vulnerabilidad social y cumplan los requisitos establecidos para acceder a la prestación.
Según el decreto que modificó el artículo 2º del Decreto Nº 1325/2026, el monto individual mensual aumentó de $49.865 a $65.000, lo que representa un incremento de $15.135, equivalente a aproximadamente un 30,4%.
El nuevo valor se aplicará durante octubre, noviembre y diciembre de 2026 y alcanzará a un total aproximado de 800 beneficiarios en la provincia.
Para cubrir esta actualización, el Gobierno autorizó una partida adicional de $36.324.000, distribuida en tres meses, con un incremento mensual de $12.108.000.
De esta manera, el presupuesto total autorizado para el programa durante el ejercicio 2026 pasó de $478.704.000 a $515.028.000.
Cuánto cobrarán los beneficiarios hasta diciembre
Con las modificaciones oficializadas, los valores mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Programa de Seguridad Alimentaria - Riesgo Social: $35.000 mensuales, frente a los $21.600 anteriores. Comprende hasta 24.000 prestaciones.
- Programa de Seguridad Alimentaria - Personas con Celiaquía: $65.000 mensuales, frente a los $49.865 anteriores. Comprende aproximadamente 800 beneficiarios.
Ambos incrementos corresponden al período comprendido entre octubre y diciembre de 2026.
Cómo se financiarán los aumentos
Los decretos facultaron a la Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de Desarrollo Humano a gestionar ante la Tesorería General de la Provincia la entrega de los fondos necesarios para financiar los incrementos.
En el caso del programa de riesgo social, se autorizó una partida adicional de $964.800.000, mientras que para la asistencia destinada a personas con celiaquía se establecieron $36.324.000.
La ejecución de ambos programas continuará bajo la órbita de la Dirección de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano, conforme a las condiciones previstas en sus respectivas normativas.
Las resoluciones mantuvieron vigentes los restantes requisitos de acceso y funcionamiento de los programas, sin establecer modificaciones adicionales en las condiciones de incorporación de beneficiarios.