Estudiantes eliminó a Flamengo por penales y jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes eliminó a Flamengo por penales en el Maracaná, tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos. El equipo argentino jugó gran parte del segundo tiempo con diez futbolistas y tuvo como figura a Fernando Muslera, decisivo en la definición. Ahora enfrentará a Palmeiras por el título.
Estudiantes eliminó a Flamengo por penales y se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026, después de una definición cargada de tensión en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El conjunto dirigido por Alexander Medina empató 0 a 0 durante el tiempo reglamentario, resistió con un jugador menos desde el comienzo del segundo tiempo y consiguió el pasaje gracias a una destacada actuación del arquero Fernando Muslera.
El equipo argentino afrontó un partido exigente ante uno de los principales candidatos al título. Aunque tuvo oportunidades para abrir el marcador durante la primera etapa, debió modificar su planteo después de la expulsión de Baltasar Rodríguez, quien recibió la segunda tarjeta amarilla a los cuatro minutos del complemento.
La clasificación se resolvió desde los doce pasos, instancia en la que Muslera fue determinante al detener los remates de Jorginho y Lucas Paquetá. Estudiantes aprovechó sus oportunidades y terminó celebrando una victoria histórica que le permitirá disputar la definición continental frente a Palmeiras.
Estudiantes tuvo las mejores oportunidades del primer tiempo
El encuentro comenzó con intensidad y ambos equipos buscaron imponer condiciones desde los primeros minutos. Estudiantes avisó a los dos minutos mediante un remate de Santiago Núñez, que terminó en las manos del arquero Agustín Rossi.
Flamengo respondió a los ocho minutos con un disparo de Lucas Paquetá desde el sector izquierdo del área, aunque la pelota se perdió por encima del travesaño. Sin embargo, las ocasiones más claras de la primera etapa estuvieron del lado del conjunto argentino.
A los 15 minutos, Marcos Rojo estuvo cerca de convertir después de una pelota detenida. El defensor recibió dentro del área chica y remató, pero Rossi reaccionó rápidamente para evitar la apertura del marcador.
Un minuto después, Baltasar Rodríguez probó desde media distancia y obligó a una gran intervención del arquero de Flamengo. La pelota también impactó en el poste izquierdo antes de salir al córner.
La expulsión de Baltasar Rodríguez cambió el partido
El conjunto brasileño también generó situaciones de peligro. A los 23 minutos, Santiago Núñez protagonizó un cierre fundamental al bloquear un remate de Emerson Royal cuando la pelota se dirigía hacia el arco defendido por Muslera.
Posteriormente, Pedro tuvo una oportunidad después de aprovechar una indecisión defensiva de Estudiantes, pero su definición salió desviada. Antes del descanso, Joaquín Correa debió abandonar el campo por una molestia física y fue reemplazado por Tomás Palacios.
La situación se complicó para el equipo argentino a los 49 minutos, cuando Baltasar Rodríguez recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado por el árbitro Gustavo Tejera. Desde entonces, Estudiantes debió afrontar prácticamente todo el segundo tiempo en inferioridad numérica.
Muslera sostuvo el empate y llevó la definición a los penales
Con un futbolista más, Flamengo intentó adelantarse y encontrar espacios en la defensa visitante. El entrenador brasileño dispuso modificaciones ofensivas y buscó aprovechar el desgaste físico del conjunto platense.
A los 81 minutos, Muslera protagonizó una intervención decisiva al detener un cabezazo de Gonzalo Plata, quien había ingresado pocos minutos antes. En esa acción, el arquero uruguayo sufrió un corte en el labio, aunque pudo continuar en el encuentro.
Cinco minutos después, Lucas Paquetá ganó de cabeza dentro del área, pero su remate pasó cerca del arco. Estudiantes resistió los últimos avances del equipo local y consiguió mantener el empate sin goles hasta el final del tiempo reglamentario.
La definición por penales que clasificó a Estudiantes
La tanda comenzó con un gol de Giorgian De Arrascaeta para Flamengo. José Sosa respondió para Estudiantes y estableció el 1 a 1, antes de que Muslera comenzara a convertirse en protagonista de la definición.
El arquero uruguayo detuvo el disparo de Jorginho, mientras que Edwuin Cetré desperdició su oportunidad al enviar la pelota por encima del travesaño, después de que su primera ejecución fuera invalidada por haber tocado el balón con ambos pies al resbalarse.
Posteriormente, Muslera volvió a lucirse al detener el remate de Lucas Paquetá. Federico Mancuso convirtió para Estudiantes, Leo Pereira empató transitoriamente para Flamengo y Tiago Palacios marcó el penal que dejó al conjunto argentino en ventaja.
La definición terminó con otra intervención decisiva de Muslera, que aseguró la clasificación del Pincha y desató el festejo de los jugadores argentinos en el Maracaná.
Palmeiras será el rival de Estudiantes en la final
Con esta clasificación, Estudiantes consiguió superar una de las pruebas más exigentes de su campaña internacional y se aseguró un lugar en la definición de la Copa Libertadores 2026.
El conjunto dirigido por Alexander Medina deberá enfrentar a Palmeiras, que aguardaba por el ganador de la semifinal entre Estudiantes y Flamengo.
El equipo platense buscará sumar una nueva conquista a su historia continental. Después de una noche de resistencia, esfuerzo colectivo y una actuación determinante de Fernando Muslera, Estudiantes quedó a un paso del título más importante de Sudamérica.