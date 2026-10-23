Mundial de Canotaje en Gualeguaychú: las competencias previstas para este viernes

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 continúa este viernes en Gualeguaychú con seis finales reprogramadas debido a las lluvias que obligaron a suspender la cuarta jornada. La actividad reúne las competencias previstas originalmente y las pruebas pendientes del jueves. Además, se espera la visita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

Se recordará que la organización resolvió suspender definitivamente la actividad del jueves después de una interrupción por las condiciones climáticas. Aunque inicialmente se aguardó una mejora del tiempo, finalmente se decidió reprogramar las pruebas para garantizar la seguridad de los deportistas y del personal involucrado.

El campeonato, que se desarrolla en el río Gualeguaychú hasta el domingo 25 de octubre, reúne a más de 700 palistas de más de 40 países. Se trata de la primera vez que un Mundial de Canotaje Maratón se disputa en Sudamérica.

Qué competencias se disputarán este viernes

La programación del viernes comenzará con las pruebas de K1 femenino juvenil y C1 masculino sub-23. Posteriormente, se desarrollarán las competencias de paracanotaje, con distintas categorías masculinas de kayak y femeninas de va'a.

Durante la mañana también se disputará K1 femenino sub-23, mientras que el resto de la jornada incluirá C2 masculino juvenil, C1 femenino sub-23 y K1 masculino sub-23.

A estas pruebas se sumarán las seis finales de regata corta suspendidas el jueves, correspondientes a K1 femenino y masculino juvenil, C1 femenino y masculino sénior, y K1 femenino y masculino sénior.

La modificación del cronograma responde al protocolo de contingencia previsto por la organización para situaciones meteorológicas adversas.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú indicaron que se comunicarán las actualizaciones necesarias según las condiciones del tiempo y el desarrollo de las competencias.

Daniel Scioli visitará el Mundial de Canotaje

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, tiene previsto llegar este viernes a las 10:45 para participar de las actividades del campeonato, publicó R2820.

El funcionario había encabezado el lanzamiento oficial del Mundial el pasado 14 de septiembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

En aquella oportunidad, destacó la importancia de que Argentina reciba por primera vez un campeonato mundial de esta disciplina y el impacto que puede generar en el turismo.

“Gualeguaychú va camino a protagonizar un acontecimiento histórico que va a dejar un legado”, había expresado Scioli.

El funcionario también resaltó las características del escenario elegido, que permite al público seguir las competencias desde sectores cercanos al río.

Por otra parte, para el domingo 25 de octubre se espera la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, según indicaron fuentes oficiales. La visita coincidiría con la jornada de cierre del campeonato.

Davico destacó el movimiento turístico en Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, valoró la llegada de delegaciones internacionales y el movimiento generado en hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos.

En declaraciones a Elonce, sostuvo que la organización del campeonato contó con el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad. “Lo estamos viviendo con mucho entusiasmo y con mucha unidad de toda la comunidad. Nos unimos todos para hacer esto y es impresionante en todo aspecto”, expresó.

El jefe comunal destacó la presencia de visitantes de diferentes nacionalidades en las calles y espacios turísticos de la ciudad. “Por cualquier lugar donde vas caminando te cruzás con polacos, gente de Hong Kong, de Estados Unidos y de más de 40 países. Los restaurantes están llenos y los hoteles también”, aseguró.

Un impulso para el turismo durante octubre

Davico explicó que la realización del Mundial permitió incrementar la llegada de visitantes durante un mes que habitualmente presenta menor movimiento turístico.

“Octubre siempre es uno de los meses más tranquilos. Ahora tenemos gente de todo el mundo, no solamente los palistas con sus delegaciones, sino también muchas personas que vinieron a acompañar o a ver las competencias”, señaló.

Como ejemplo, mencionó la presencia de un grupo de 60 palistas amateurs de Neuquén que viajaron a Gualeguaychú para presenciar el campeonato.

El intendente consideró que la competencia también representa una oportunidad para promocionar otros destinos entrerrianos. “Es una vidriera no solamente para Gualeguaychú, sino para toda la provincia. Hay mucha gente de otros países que se va a quedar a recorrer Entre Ríos y también otros lugares de Argentina”, afirmó.

Cómo llegó el Mundial de Canotaje a Gualeguaychú

El jefe comunal recordó que la posibilidad de organizar el campeonato surgió aproximadamente un año atrás, a partir de una propuesta del palista local Roberto “Tito” Palacios.

“Me dijo que todavía no estaba definido dónde se iba a hacer el Mundial y qué me parecía si proponíamos Gualeguaychú. Le dije que viéramos de qué se trataba”, relató.

Posteriormente, representantes de la federación internacional visitaron la ciudad para evaluar las condiciones del río, la infraestructura y los servicios disponibles.

La organización requirió trabajos vinculados con el tránsito, los sanitarios y otros aspectos necesarios para recibir a las delegaciones.

“Tenemos algo que no depende de nosotros, sino de la naturaleza, que es el río hermoso que tenemos. Todo eso, en conjunto, hizo que hoy podamos estar celebrando un Mundial y tener tanta gente en Gualeguaychú”, manifestó.

Davico sostuvo que la experiencia podría abrir nuevas oportunidades para recibir competencias deportivas internacionales. “Creo que esto puede ser el inicio de cuestiones importantes para Entre Ríos, pero sobre todo para nuestra ciudad, con este tipo de eventos”, afirmó.

El Mundial de Canotaje Maratón continuará hasta el domingo 25 de octubre, con acceso gratuito para el público desde los sectores habilitados de la Costanera de Gualeguaychú.