A los 54 años, Mónica Ayos posó junto a la pileta con una bikini de estampa tropical

Mónica Ayos compartió en Instagram una serie de fotografías junto a la pileta, en las que lució una microbikini con estampa tropical. La actriz de 54 años acompañó las imágenes con una frase que vinculó la estación con su jornada al aire libre: “Mi otoño es muy verano”.

La publicación mostró una propuesta centrada en colores intensos y un diseño de dos piezas. El conjunto combinó hojas verdes con flores en tonos fucsia y amarillo, sobre una base que mantuvo el motivo vegetal en ambas prendas.

Las postales fueron difundidas por la propia actriz en su perfil oficial. En ellas se la vio al borde de la pileta y bajo el sol, con anteojos oscuros y el pelo suelto.

Los detalles de la microbikini tropical

Para esa jornada, Mónica Ayos eligió un corpiño triangular clásico. Las tiras finas para anudar, en rosa neón, aportaron contraste con los distintos tonos del estampado.

La parte inferior fue una bombacha cavada con tirantes ajustables a los costados. El diseño repitió los motivos del corpiño y mantuvo la combinación de verdes, amarillos y fucsias.

El conjunto dejó el protagonismo en la estampa y en los detalles de las tiras. La actriz lo acompañó con pocos accesorios, sin sumar otras prendas en las imágenes compartidas.

Anteojos oscuros y un mensaje sobre el otoño

Los anteojos de sol fueron el accesorio elegido por Mónica Ayos para completar el look. Optó por un modelo oscuro de líneas clásicas, que contrastó con los colores de la bikini.

También llevó su cabellera rubia suelta, con ondas naturales. Esa elección acompañó el carácter relajado de las fotografías, tomadas durante su momento de descanso junto al agua.

“Mi otoño es muy verano” fue el texto con el que presentó el carrusel. La frase acompañó las imágenes de su jornada al sol y la elección de un traje de baño con motivos tropicales.