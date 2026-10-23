Un jurado popular absolvió a dos hermanos acusados de un crimen ocurrido en 2018

Ángel Marcos y Johann Nazareth Heis fueron declarados no culpables por el homicidio de Jonathan Ezequiel Ereñú, ocurrido en el barrio José Hernández. Ambos habían recibido una condena de 14 años de prisión en 2022.
Un jurado popular declaró no culpables a dos hermanos acusados de un homicidio ocurrido en mayo de 2018 en el barrio José Hernández. Se trata de Ángel Marcos y Johann Nazareth Heis, quienes habían sido condenados a 14 años de prisión en 2022, pero fueron sometidos a un nuevo juicio.
El veredicto se conoció este jueves, pasadas las 13, cuando los 12 integrantes del jurado popular resolvieron declarar no culpables a ambos acusados por la muerte de Jonathan Ezequiel Ereñú.
Tras conocerse la decisión, según publicó Concordia Policiales, el juez técnico Aníbal Lafourcade dictó la absolución de los hermanos, quienes habían llegado al debate judicial en libertad.
El crimen ocurrido en 2018
El hecho investigado ocurrió en mayo de 2018, cuando Jonathan Ezequiel Ereñú recibió varios disparos de arma de fuego en el barrio José Hernández.
La víctima permaneció alrededor de diez días internada a raíz de las heridas sufridas, hasta que finalmente falleció.
Por este homicidio, los hermanos Heis fueron juzgados y recibieron una condena de 14 años de prisión en 2022, dictada por un juez técnico. Posteriormente, la causa llegó a un nuevo debate mediante el sistema de juicio por jurados.
El veredicto del jurado popular
El nuevo juicio comenzó el martes, con la presentación de las pruebas de la Fiscalía y de las defensas, representadas por los abogados Martín Lombardo y Pablo Palacios.
Durante el debate, las partes expusieron sus argumentos ante los 12 ciudadanos que integraron el jurado popular.
Finalmente, después de analizar las pruebas presentadas, el jurado emitió un veredicto de no culpabilidad para ambos hermanos.
La decisión fue seguida por la absolución dictada por el juez Aníbal Lafourcade, que puso fin a este nuevo juicio.