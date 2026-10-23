Nodocentes universitarios anunciaron cuatro paros nacionales: las fechas de las medidas

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales anunciaron cuatro jornadas de paro que se desarrollarán entre octubre y noviembre, en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación superior. La medida fue definida por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), durante una reunión de su Consejo Directivo en la que participaron representantes de 54 sindicatos de todo el país.

Entre las organizaciones presentes estuvo la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner), que acompañó la resolución adoptada por unanimidad. Las medidas de fuerza se realizarán sin concurrencia a los lugares de trabajo y comenzarán el próximo miércoles 28 de octubre.

La decisión se tomó en el marco del conflicto presupuestario y salarial que atraviesan las universidades públicas. Desde la federación señalaron que el reclamo también estuvo vinculado con lo que consideran un incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

El Consejo Directivo de Fatun resolvió realizar un paro nacional por semana, con el objetivo de visibilizar los reclamos del sector y exigir respuestas a las demandas salariales y presupuestarias. Las fechas de las medidas de fuerza son miércoles 28 de octubre; martes 3 de noviembre; jueves 12 y lunes 16 de noviembre.

Todas las jornadas se desarrollarán sin asistencia a los lugares de trabajo y alcanzarán a los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales.

Reclamo conjunto por el financiamiento universitario

Durante el encuentro, la conducción de Fatun ratificó la continuidad del plan de acción coordinado con el Frente Sindical Universitario (FSUN), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Además, los representantes gremiales analizaron la posibilidad de convocar a una quinta Marcha Federal Universitaria, en el marco de las acciones destinadas a reclamar mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones de educación superior.

Desde la organización sindical manifestaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades presupuestarias que, según advirtieron, afectan el funcionamiento de las universidades públicas.

Actividades de protesta en distintas regiones

La federación también anunció que, durante las semanas en las que se desarrollen los paros, se llevarán adelante actividades regionales para dar visibilidad a la situación del sector universitario.

Estas iniciativas buscarán informar a la comunidad sobre los reclamos de los trabajadores, la evolución de los salarios y las necesidades de financiamiento de las instituciones académicas.

De esta manera, los nodocentes universitarios iniciarán el próximo miércoles un nuevo plan de lucha nacional, que incluirá cuatro jornadas de paro y acciones complementarias de protesta durante las próximas semanas.