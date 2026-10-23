Murió a los 118 años uno de los hombres más longevos de Argentina

Manuel Moisés Álvez falleció en Misiones por un paro cardiorrespiratorio. Había trabajado en el campo y conseguido su primer documento de identidad a los 114 años.
Manuel Moisés Álvez, considerado uno de los hombres más longevos de Argentina, murió a los 118 años este jueves en el paraje Las Tunas, ubicado en San Vicente, provincia de Misiones. El hombre falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático, apenas cuatro días antes de cumplir 119 años, según la fecha de nacimiento que figuraba en su documento de identidad.
El fallecimiento fue confirmado por la Policía de Misiones, que recibió el aviso alrededor de las 12.40. Personal de la Comisaría Segunda se trasladó hasta su vivienda, situada sobre el kilómetro 34 de la ruta provincial 13, donde solicitó la intervención de un médico policial.
Tras examinar el cuerpo, el profesional determinó que la muerte se había producido entre tres y seis horas antes de la llegada de los efectivos. Además, estableció que se trató de un fallecimiento por causas naturales, por lo que no consideró necesaria la realización de una autopsia, según informó el medio local El Territorio.
Obtuvo su primer DNI a los 114 años
La historia de Manuel Moisés Álvez había despertado interés por su extraordinaria longevidad. De acuerdo con su documentación, nació el 26 de octubre de 1907, aunque no existía una certificación independiente que permitiera reconocerlo oficialmente como el hombre de mayor edad del país.
Uno de los aspectos más particulares de su vida fue que consiguió su primer Documento Nacional de Identidad a los 114 años, después de pasar más de un siglo sin contar con una inscripción formal de nacimiento.
El trámite fue realizado mediante el programa Indocumentado Cero, impulsado por el Registro Provincial de las Personas de Misiones, destinado a regularizar la situación de quienes no habían sido inscriptos durante sus primeros años de vida.
La obtención del documento le permitió iniciar gestiones para acceder a beneficios previsionales y cobertura social. Hasta ese momento, la falta de identificación había dificultado su incorporación a distintos sistemas de asistencia estatal.
Sus familiares habían explicado que parte de sus documentos se perdió durante un incendio que destruyó la casilla donde vivía, situación que complicó durante años la regularización de su identidad.
Una vida dedicada al trabajo rural
Álvez pasó gran parte de su vida en el paraje Las Tunas, donde era reconocido como uno de los pobladores históricos de la comunidad. Durante décadas desarrolló tareas rurales y participó en la apertura de caminos de la región.
En sus últimos años permaneció acompañado por familiares que se encargaban de sus cuidados cotidianos. Su sobrina nieta, Liliana Rodríguez, había contado en 2022 que mantenía una vida tranquila y conservaba un estado de salud favorable para su avanzada edad.
Según recordó, tenía hábitos sencillos: disfrutaba de comer carne, bebía abundante agua y pasaba buena parte de sus jornadas en su vivienda.
También había aprendido a tocar la armónica cuando ya superaba los 100 años. El instrumento se convirtió en uno de sus entretenimientos preferidos y lo acompañó durante la última etapa de su vida.
El cumpleaños que celebró junto a policías y familiares
Uno de los momentos más recordados de su historia ocurrió en octubre de 2022, cuando cumplió 115 años y recibió una visita especial de efectivos de la Policía de Misiones.
Los uniformados llegaron hasta su vivienda con una torta y un regalo para sorprenderlo. La celebración reunió a familiares y vecinos, quienes compartieron el festejo y registraron imágenes del homenaje.
Aquel encuentro también estuvo vinculado con la entrega de su documentación, un acontecimiento que marcó un cambio importante después de tantas décadas sin reconocimiento registral.
Manuel Moisés Álvez murió cuatro días antes de cumplir 119 años, dejando una historia asociada al trabajo rural, la vida familiar y los cambios sociales que atravesaron distintas generaciones durante más de un siglo.