Ganancias: cómo será el régimen simplificado y en qué casos se perderán sus beneficios

El Gobierno modificó la reglamentación de la declaración jurada simplificada de Ganancias y precisó en qué casos ARCA puede impugnarla y revisar períodos anteriores. La medida también permite cambiar de modalidad a quienes ya presentaron la declaración de 2025 y establece condiciones para reducir multas.

Los cambios quedaron formalizados mediante el Decreto 1253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma reemplaza la reglamentación aprobada en febrero e incorpora las modificaciones de la Ley 27.826 al régimen conocido como “Inocencia Fiscal II”.

La modalidad está destinada a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. La reforma legal eliminó los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso, antes fijados en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente.

Cómo funciona la declaración simplificada

La adhesión puede realizarse para períodos fiscales iniciados desde el 1° de enero de 2025. ARCA deberá emitir una constancia digital y habilitar un mecanismo para ratificar anualmente la permanencia o solicitar la baja. El organismo precargará la declaración con información propia y de terceros, que el contribuyente podrá modificar, confirmar y presentar.

La presentación y el pago en término de Ganancias otorgarán efecto liberatorio sobre ese ejercicio, denominado “período fiscal base”. También se considerará cumplido el requisito de pago cuando, antes del vencimiento, se adhiera a un plan de facilidades. El beneficio incluye una presunción de exactitud sobre declaraciones de Ganancias e IVA de períodos no prescriptos.

Cada nueva declaración presentada y pagada pasará a ser el período base. El anterior quedará protegido por esa presunción, salvo que ARCA ya haya notificado una intervención, una liquidación administrativa o iniciado una determinación de oficio. La falta de presentación o pago en término hará perder los beneficios.

Cuándo puede ARCA cuestionar lo declarado

La protección podrá perderse si ARCA detecta ingresos omitidos, deducciones improcedentes o facturas apócrifas y verifica una “discrepancia significativa”. Como regla, esta se configura cuando el ajuste aumenta el impuesto o reduce el quebranto declarado al menos un 15%. No se aplica si la diferencia no supera el 5% del umbral del artículo 1° del Régimen Penal Tributario; también se configura si el ajuste supera ese umbral.

Cuando la diferencia provenga de facturas apócrifas o del cómputo improcedente de retenciones, percepciones, pagos a cuenta o anticipos, no habrá un monto mínimo. En esos supuestos, ARCA podrá impugnar la declaración de Ganancias, fiscalizar períodos no prescriptos, determinar diferencias y aplicar sanciones.

Para el IVA, si la causal aparece en un mes comprendido en el último período base, la pérdida de la presunción afectará ese mes y los siguientes en los que tenga incidencia. La reglamentación también contempla que no se compute una diferencia corregida dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación o determinación de oficio, si se cancelan los saldos con intereses.

El cambio de régimen y las reducciones de multas

Quienes ya presentaron Ganancias de 2025 mediante el régimen general podrán optar por la modalidad simplificada si cumplen los requisitos. Para hacerlo, deberán rectificar la declaración antes del vencimiento previsto para la presentación simplificada.

Las reducciones de multas alcanzarán a micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, siempre que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales. Para el beneficio previsto en el artículo 17 de la Ley 27.826, será necesario subsanar la obligación formal incumplida dentro de los plazos que establezca ARCA.

El decreto entró en vigencia con su publicación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá dictar las normas complementarias para instrumentar su aplicación.