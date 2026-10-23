Se enfrentó a cintazos con dos cuidacoches que quisieron cobrarle por estacionar

Un automovilista se enfrentó con dos cuidacoches que presuntamente lo atacaron con un palo y una piedra tras negarse a pagar por estacionar. La pelea quedó registrada por cámaras de seguridad.
Un automovilista se enfrentó a cintazos con dos cuidacoches que intentaron cobrarle por estacionar en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. El violento episodio ocurrió en plena vía pública y quedó registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo 911. Como consecuencia del enfrentamiento, los dos cuidacoches fueron detenidos y el conductor debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Según informó la Policía, el conflicto comenzó cuando el propietario del vehículo se negó a entregar dinero a los hombres que se encontraban en el sector. Ante esta situación, los cuidacoches presuntamente comenzaron a agredirlo con un palo y una piedra.
El automovilista reaccionó utilizando su cinturón para defenderse de los ataques. La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes permitieron observar parte de la pelea que se desarrolló sobre la calle.
El video del enfrentamiento a cintazos
En las imágenes difundidas se observó cómo el conductor blandía un cinturón y lanzaba golpes contra los dos hombres, quienes intentaban esquivar los movimientos y alejarse.
La pelea se produjo ante la mirada de personas que circulaban por la zona y generó la intervención de las fuerzas de seguridad, luego de que los operadores del sistema de videovigilancia advirtieran lo que estaba ocurriendo.
El registro permitió reconstruir parte de la secuencia, aunque las circunstancias que desencadenaron la agresión fueron establecidas inicialmente a partir de la información aportada por la Policía.
RELATO SALVAJE Le quieren cobrar estacionamiento en Güemes, lo atacan a palazos y se defiende a cintazos. Los dos “Naranjitas” fueron detenidos https://t.co/uUO9V8DcSA— Lucía González (@LuciaGonzlez) October 23, 2026
Dos "naranjitas" detenidos y elementos secuestrados
Tras detectar el enfrentamiento, los efectivos policiales desplegaron un operativo en las inmediaciones y lograron localizar a los dos sospechosos en Juan Martín de Pueyrredón al 600, en barrio Güemes.
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho, elementos que habrían estado vinculados con el episodio.
Los dos "naranjitas", como llaman a los cuidacoches en Córdoba, fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de cada involucrado.
Por su parte, el automovilista fue derivado al Hospital Misericordia, donde recibió una evaluación médica tras el enfrentamiento. No se brindaron precisiones sobre la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido. (El Doce)