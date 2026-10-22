Haimovich y Volkswagen impulsan “La Semana de los 0 KM” con beneficios para acceder a un nuevo vehículo

REDACCIÓN ELONCE
La Semana de los 0 KM de Haimovich y Volkswagen se desarrolla del 19 al 24 de octubre, con financiación a tasa cero, servicios bonificados y descuentos en seguros. La gerente general, Lucía Reiss, explicó a Elonce los beneficios y las condiciones para acceder.
La Semana de los 0 KM de Haimovich y Volkswagen comenzó el lunes 19 de octubre y se extiende hasta el sábado 24, con una propuesta especial para quienes buscan renovar su vehículo o acceder a su primer automóvil nuevo. La iniciativa contempla financiación con tasas promocionales, alternativas a tasa cero, servicios de mantenimiento bonificados y descuentos en seguros, con un límite de 1.000 cupos disponibles en todo el país.
En diálogo con Elonce, Lucía Reiss, gerente general de la concesionaria Haimovich, explicó que la campaña fue anunciada por Volkswagen Argentina al inicio de la semana. La propuesta tiene como objetivo facilitar las operaciones en un contexto de fuerte competencia entre las automotrices y de mayor necesidad de herramientas de financiación.
“La verdad que estamos muy contentos y sorprendidos también, porque el lunes, a últimas horas de la tarde, recibimos una circular de Volkswagen informando sobre esta acción especial. Es un período muy corto en el cual se ofrecen determinados beneficios para acercar la posibilidad de cambiar el auto, renovarlo o acceder al primer cero kilómetro”, expresó Reiss.
Financiación y beneficios para comprar un 0km
Uno de los principales atractivos de la campaña es la posibilidad de acceder a financiación a tasa cero, en determinados planes de hasta 18 meses, mediante Volkswagen Financial Services, la entidad financiera vinculada a la automotriz. También se ofrecen alternativas con plazos más extensos, destinadas a quienes necesitaban reducir el importe de las cuotas mensuales.
“Puntualmente, son tasas de financiación muy buenas. De hecho, hay opciones que llegan a tasa cero. Es una alternativa muy atractiva porque, justamente, una de las cosas que más necesitamos en nuestra industria y que siempre pedimos desde el sector, es financiación. Es lo que la gente necesita para poder llegar al cero kilómetro”, explicó la gerente.
Reiss señaló que muchas personas contaban con un vehículo usado, pero encontraban dificultades para concretar el cambio por uno nuevo. En ese sentido, sostuvo que combinar la entrega de una unidad usada, ahorros personales y un crédito permitía ampliar las posibilidades de compra.
“Hay mucha gente que tiene su usado y necesita cambiarlo, pero hace varios años que no puede acceder. La financiación siempre acerca esa posibilidad: entregar el usado, sumar una financiación y algunos ahorros para que sea más sencillo llegar al cero kilómetro”, manifestó.
Servicios bonificados y descuentos en seguros
La campaña no se limita a las condiciones de financiación. Volkswagen incorporó beneficios relacionados con el mantenimiento de los vehículos, un aspecto que, según la concesionaria, también incidía en la decisión de compra y en los gastos posteriores a la adquisición.
“Estas opciones vienen acompañadas de servicios bonificados. El primer servicio está bonificado por la marca y, en el segundo y tercero, se bonifica la mano de obra. También hay descuentos en seguros, lo que hace que sea una oferta más completa e integral y facilite el acceso al cero kilómetro”, detalló Reiss.
De esta manera, la propuesta busca contemplar tanto el desembolso inicial como parte de los costos de mantenimiento. La disponibilidad de cada beneficio queda vinculada a las condiciones establecidas por la automotriz y a las alternativas ofrecidas para cada operación.
Una promoción limitada a 1.000 cupos nacionales
Otro aspecto central es la duración de la campaña. La gerente explicó que Volkswagen estableció un máximo de 1.000 cupos para toda la Argentina, por lo que los beneficios podían finalizar antes del sábado 24 de octubre, si se alcanza esa cantidad de operaciones.
“Volkswagen Argentina es quien subsidia la tasa a la financiera para poder llegar a estas condiciones, porque sabemos que las tasas de mercado son otras. Es solamente una semana y la marca definió 1.000 cupos”, precisó.
La entrevistada aclaró que la promoción tiene dos límites: la fecha de finalización y el agotamiento de los cupos. Por ese motivo, consideró importante comunicar rápidamente las condiciones para que los interesados pudieran evaluar las alternativas.
“Lo que ocurra primero determina el cierre: si se completan los 1.000 cupos antes o si llegamos al sábado 24. Queremos que todos puedan enterarse y que, dentro de esos cupos disponibles a nivel nacional, la mayor cantidad posible sea aprovechada por los entrerrianos”, afirmó.
Qué modelos de Volkswagen participan de la promoción
A diferencia de otras campañas comerciales, que suelen concentrarse en determinados vehículos, esta edición de la Semana de los 0km incluye una amplia parte de la gama de Volkswagen, con distintas versiones y posibilidades de financiación.
“Una de las mayores ventajas es que Volkswagen nos tiene acostumbrados a muy buenas opciones de financiación, pero muchas veces están destinadas a un modelo o una versión específica. Entonces, justo el cliente necesita otra versión y queda afuera”, explicó Reiss.
“Lo más atractivo de esta propuesta es que está destinada a la gran mayoría de los modelos de nuestra marca y a la gran mayoría de las versiones. Tenemos tasas, por ejemplo, del cero por ciento a 18 meses, y también alternativas a plazos más largos para que la cuota sea más baja”, agregó.
La gerente destacó que esta variedad permitía analizar diferentes combinaciones según las necesidades económicas de cada comprador, el vehículo elegido y el monto que necesitara financiar.
Cómo consultar los beneficios en Haimovich
Para acceder a información sobre la campaña, Haimovich habilitó sus canales habituales de atención, tanto digitales como presenciales. Los interesados pueden comunicarse mediante WhatsApp, Instagram, Facebook, la página web o los teléfonos de la empresa.
Reiss aclaró que no era indispensable acercarse personalmente a una sucursal para realizar una primera consulta. Sin embargo, destacó que la atención presencial permitía conocer los vehículos, conversar con los asesores y realizar pruebas de manejo.
“Nos encanta recibir a la gente en el concesionario, porque podemos mostrar los autos, hacer pruebas de manejo y conversar. Pero, si prefieren otro medio, tenemos todos los canales disponibles”, indicó.
Además, recordó que la firma contaba con atención en Paraná y una sucursal en Concepción del Uruguay. “Tenemos asesores de ventas que también pueden acercarse a los clientes. Están todos los canales abiertos”, aseguró.
Un mercado automotor con mayor competencia
La promoción se suma a otras medidas comerciales anunciadas recientemente por Volkswagen. Según Reiss, a fines de septiembre la automotriz había presentado nuevos planes de ahorro, en una estrategia orientada a ampliar las alternativas de acceso a vehículos nuevos.
“Estamos en un mercado muy competitivo, no solamente en nuestro rubro, sino en casi todos. Las marcas empiezan a desarrollar acciones muy atractivas para captar al público que está buscando comprar”, analizó.
La gerente también se refirió al comportamiento de los patentamientos. Según las cifras que mencionó durante la entrevista, el mercado registraba una caída cercana al 15% respecto del año anterior, aunque recordó que durante 2025 había experimentado un crecimiento de aproximadamente el 50%.
“Venimos de una industria que no es mala, pero que está por debajo de lo que se proyectaba. Las marcas ya tienen sus previsiones para este año, cuentan con los autos y, dentro de este mercado competitivo, realizan acciones para que los clientes las elijan”, sostuvo.
La importancia de la trayectoria y la posventa
Finalmente, Reiss destacó la trayectoria de Volkswagen en Argentina y la presencia de Haimovich en Entre Ríos, donde la empresa acumulaba 84 años de actividad. También remarcó la importancia de contar con servicios de posventa para acompañar a los compradores después de concretada la operación.
“Volkswagen es una marca que tiene muchos años en el país y nosotros, puntualmente, llevamos 84 años en la provincia. Toda esa estructura y la solidez de la posventa son importantes”, expresó.
En ese sentido, consideró que los beneficios de mantenimiento complementan las condiciones financieras y permiten presentar una propuesta que contemplara distintas etapas de la relación con el cliente.
“La posventa es tan importante como las acciones de venta. Por eso, esta es una propuesta completa e integral para que el cliente pueda analizarla y decidir lo que más le convenga”, concluyó la gerente general de Haimovich ante Elonce.