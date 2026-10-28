Intentó escapar de la Policía y le secuestraron cocaína, 19 plantas de marihuana y dinero en efectivo

Un hombre fue detenido durante un operativo en barrio Nueva Ciudad, en Paraná. Intentó refugiarse en una vivienda y descartó un estuche con 23 envoltorios de cocaína. También encontraron 19 plantas de cannabis y dinero en efectivo.
Un hombre fue detenido durante la madrugada de este miércoles en barrio Nueva Ciudad, en Paraná, luego de intentar escapar de la Policía y descartar un estuche que contenía 23 envoltorios de cocaína. Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron 19 plantas de cannabis y dinero en efectivo.
El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 14°, que desarrollaba recorridas preventivas por el barrio. Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron a un hombre que, al advertir su presencia, intentó darse a la fuga e ingresó rápidamente a una vivienda.
Durante la maniobra, el sospechoso arrojó un estuche hacia una propiedad lindante, pero fue inmediatamente demorado por los uniformados. Los efectivos recuperaron el objeto y constataron que contenía sustancias sospechosas y dinero.
Secuestraron cocaína y plantas de cannabis
Al revisar el estuche, los policías encontraron 23 envoltorios con cocaína, con un peso total de 9,3 gramos, y 13.000 pesos en efectivo. Además, durante el procedimiento localizaron 19 plantas de cannabis, cuyo peso total alcanzó los 4,870 kilogramos.
Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de campo correspondientes. Los análisis arrojaron resultados positivos para cocaína y cannabis.
La Fiscalía en turno fue informada de lo sucedido y dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro de los estupefacientes y demás elementos encontrados.
El procedimiento quedó incorporado a las actuaciones judiciales correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho.