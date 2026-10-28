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Economía Escala salarial

Los empleados de la construcción cobrarán con aumento en noviembre: los básicos por categoría

Los trabajadores comprendidos en los convenios de UOCRA recibirán un aumento del 1,7% sobre los básicos de octubre. Los importes varían según la categoría y la zona, y no equivalen al salario de bolsillo

28 de Octubre de 2026
Empleados de la construcción.
Empleados de la construcción.

Los trabajadores comprendidos en los convenios de UOCRA recibirán un aumento del 1,7% sobre los básicos de octubre. Los importes varían según la categoría y la zona, y no equivalen al salario de bolsillo

Los empleados de la construcción comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 recibirán un aumento salarial del 1,7% en noviembre de 2026. La suba se calculará sobre los básicos vigentes al cierre de octubre y corresponde al último tramo del acuerdo trimestral de UOCRA.

 

El entendimiento fue firmado el 21 de septiembre con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Según informó el sindicato, fue homologado el 29 de septiembre.

 

 

La recomposición se distribuyó en tres etapas: un 1,9% en septiembre, un 1,8% en octubre y un 1,7% en noviembre. Los incrementos son acumulativos, por lo que cada porcentaje se aplica sobre el básico actualizado del mes anterior.

 

Los básicos por categoría desde noviembre

 

Para los empleados de la Zona A del convenio 76/75, el básico del oficial especializado será de $7.828 por hora desde el 1.º de noviembre. En el caso del oficial, el valor quedará en $6.697 por hora.

 

El medio oficial percibirá un básico de $6.188 por hora, mientras que para el ayudante se estableció un importe de $5.696 por hora. La categoría de sereno tendrá un básico mensual de $1.034.783.

 

 

Estos valores corresponden a los salarios básicos de convenio y no al ingreso neto de bolsillo. La remuneración final depende de las horas trabajadas, los adicionales y los descuentos; además, las restantes zonas de la construcción tienen escalas diferenciadas por ubicación geográfica.

 

Asistencia, aportes y contribuciones

 

La seccional Córdoba de UOCRA recordó que la escala contempla un adicional del 20% por asistencia. Ese concepto debe distinguirse de los básicos publicados para cada categoría.

 

 

El acuerdo también establece un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los conceptos remunerativos. Para los empleados afiliados a UOCRA, ese aporte queda absorbido por la cuota sindical.

 

Por otra parte, se fijó una contribución empresarial del 2% destinada a acciones sociales y asistenciales. El acta permite compensar aumentos otorgados voluntariamente desde agosto a cuenta de futuras subas, hasta cubrir los incrementos pactados, y tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

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