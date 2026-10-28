Los empleados de la construcción cobrarán con aumento en noviembre: los básicos por categoría

Los empleados de la construcción comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 recibirán un aumento salarial del 1,7% en noviembre de 2026. La suba se calculará sobre los básicos vigentes al cierre de octubre y corresponde al último tramo del acuerdo trimestral de UOCRA.

El entendimiento fue firmado el 21 de septiembre con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Según informó el sindicato, fue homologado el 29 de septiembre.

La recomposición se distribuyó en tres etapas: un 1,9% en septiembre, un 1,8% en octubre y un 1,7% en noviembre. Los incrementos son acumulativos, por lo que cada porcentaje se aplica sobre el básico actualizado del mes anterior.

Los básicos por categoría desde noviembre

Para los empleados de la Zona A del convenio 76/75, el básico del oficial especializado será de $7.828 por hora desde el 1.º de noviembre. En el caso del oficial, el valor quedará en $6.697 por hora.

El medio oficial percibirá un básico de $6.188 por hora, mientras que para el ayudante se estableció un importe de $5.696 por hora. La categoría de sereno tendrá un básico mensual de $1.034.783.

Estos valores corresponden a los salarios básicos de convenio y no al ingreso neto de bolsillo. La remuneración final depende de las horas trabajadas, los adicionales y los descuentos; además, las restantes zonas de la construcción tienen escalas diferenciadas por ubicación geográfica.

Asistencia, aportes y contribuciones

La seccional Córdoba de UOCRA recordó que la escala contempla un adicional del 20% por asistencia. Ese concepto debe distinguirse de los básicos publicados para cada categoría.

El acuerdo también establece un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los conceptos remunerativos. Para los empleados afiliados a UOCRA, ese aporte queda absorbido por la cuota sindical.

Por otra parte, se fijó una contribución empresarial del 2% destinada a acciones sociales y asistenciales. El acta permite compensar aumentos otorgados voluntariamente desde agosto a cuenta de futuras subas, hasta cubrir los incrementos pactados, y tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.