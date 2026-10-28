Investigan un brote de meningitis en un hospital privado y confirman dos fallecimientos

El Ministerio de Salud de Mendoza investiga un foco de meningitis en el Hospital Privado de la ciudad capital.

Aunque hay casos que aún se cuentan como sospechosos, lo cierto es que la investigación por el brote ya involucró a 10 pacientes. En dos de esos casos se descartó la infección. Sin embargo, ya se cuentan 4 fallecimientos, de los cuales 2 están en estudio para confirmar si están asociados a la bacteria que ha generado el brote.

Se trata de una infección con Serratia marcescens en el hospital Privado, de la ciudad capital, lo que provocó cuadros de meningitis posquirúrgicas y desencadenó la alerta en tantos varios pacientes que presentaron complicaciones graves y desenlaces fatales. En el efector se encuentran suspendidas las cirugías.

De los pacientes que continúan internados, 2 se encuentran graves en terapia intensiva y uno permanece en sala, según informó el Ministerio de Salud.

En un primer momento se habló de 4 pacientes afectados, de los cuales 2 habían fallecido. Pero Salud realiza una investigación al respecto y mantiene un seguimiento de pacientes que han pasado por la institución para detectar otros posibles afectados. Es en ese marco que en la actualización de la información surgen estos nuevos casos.

“Al 26 de octubre, la investigación comprende diez pacientes: cinco con infección confirmada por Serratia marcescens, tres sospechosos sin confirmación y dos descartados. Continúan los estudios para establecer el origen del brote y la relación entre los casos”, detalló el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.

La cartera detalla que “la revisión de los antecedentes clínicos y microbiológicos reúne 5 pacientes con aislamiento de Serratia marcescens y de ellos 3 presentan meningitis confirmada mediante el estudio del líquido cefalorraquídeo y 1 tiene aislamiento en sangre, con sospecha de meningitis sin confirmación en ese líquido”.

En tanto, el quinto corresponde a una infección del sitio quirúrgico posterior a una cirugía realizada en septiembre. Explica que este antecedente se incorporó a la investigación ampliada y su relación con los casos de octubre continúa en estudio.

“Por lo tanto, su inclusión no representa una nueva infección ocurrida después de las medidas de control”, subraya el ministerio con la intención de aclarar que no es que se hayan seguido produciendo infecciones.

Además de las personas que fallecieron con la infección confirmada, hay otros dos pacientes fallecidos que permanecen clasificados como sospechosos, es decir, sin confirmación microbiológica de Serratia. “Se investigan las circunstancias clínicas y la relación de estos desenlaces con el evento pero no corresponde atribuir los cuatro fallecimientos a la bacteria”, remarcan desde Salud.

El paciente con infección del sitio quirúrgico de septiembre se encuentra de alta.

El origen del brote de meningitis

La investigación epidemiológica se inició el miércoles 21 de octubre tras detectarse casos de meningitis posquirúrgica en pacientes atendidos en el Hospital Central que habían sido intervenidos previamente en el Hospital Privado de Mendoza.

El jueves 22 se desplegó un operativo integrado por la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia. En ese marco, se dispuso la suspensión preventiva de la actividad quirúrgica del establecimiento y se realizaron inspecciones y toma de muestras para estudios de laboratorio.

Se conformó un equipo multidisciplinario de expertos del gobierno y el nosocomio para investigar el origen del brote y dirigir las intervenciones. Está conformado por referentes de la Dirección de Epidemiología, el Programa Provincial de Control de Infecciones, el Departamento de Farmacia, la Dirección de Recursos Físicos y Habilitaciones, autoridades del hospital Privado, médicos infectólogos, equipos de anestesia y cirugía del mismo.

La investigación se concentra en pacientes intervenidos durante octubre en el establecimiento.

“Los equipos técnicos continúan analizando los procedimientos quirúrgicos y anestésicos, los medicamentos, antisépticos, soluciones, instrumental y demás insumos utilizados. También se revisan los registros asistenciales y las posibles exposiciones compartidas”, resaltó el ministerio.

Hasta ahora, la investigación no ha podido establecer una fuente común de contaminación y las muestras se enviarán a Buenos Aires para su análisis. Salud detalló que está previsto enviar los aislamientos al Instituto Malbrán para realizar estudios de genotipificación, que contribuirán a determinar si las bacterias aisladas están relacionadas. Refirió que la investigación incluye la búsqueda activa y la revisión de antecedentes de otros pacientes potencialmente expuestos, junto con el seguimiento de las medidas correctivas indicadas en el establecimiento.

Qué pacientes deben estar atentos

La bacteria se encuentra en el ambiente, tiene el aspecto de una película rosada y puede crecer en lugares húmedos como duchas o inodoros. No obstante, se destaca que la mayoría de las personas no se enferman por su presencia en el ámbito doméstico, sino que lo usual es que suceda en el ámbito hospitalario.

Su propagación más habitual puede darse de persona a persona, a través de equipos médicos contaminados y mediante dispositivos en el cuerpo (como un catéter o un tubo de respiración).

El Ministerio recomienda a las personas operadas durante septiembre y octubre en el Hospital Privado de Mendoza que, si presentan fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia u otros síntomas neurológicos, realicen una consulta médica inmediata e informen el antecedente de la cirugía. También deben consultar ante secreción, enrojecimiento o dolor creciente en la herida quirúrgica, especialmente si se acompañan de fiebre. (Los Andes)