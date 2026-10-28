Desde este miércoles rigen nuevas tarifas en el boleto de colectivo en Santa Fe: todos los valores

El boleto de colectivo aumentó en la ciudad de Santa Fe y la tarifa plana pasó a costar $2.332,22. Los nuevos valores comenzaron a reflejarse este miércoles 28 de octubre en el transporte urbano de pasajeros.

La actualización había sido oficializada por la Municipalidad a principios de octubre. Sin embargo, su aplicación quedó sujeta a las gestiones técnicas necesarias para modificar los importes en el sistema SUBE.

Ese procedimiento debía realizarse ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Nación Servicios. Por ese motivo, la oficialización del cuadro tarifario y su implementación en las unidades se produjeron en momentos diferentes.

Los valores del boleto frecuente y la tarifa centro

Con la actualización, el boleto frecuente de colectivo quedó en $2.090. Ese importe es $242,22 menor que la tarifa plana de $2.332,22.

Por su parte, la tarifa centro pasó a costar $1.625,56. Se trata de otra de las categorías contempladas en el nuevo esquema del transporte urbano de Santa Fe.

Los cambios no se limitaron al boleto general. El cuadro también actualizó los importes correspondientes a estudiantes terciarios y universitarios, jubilados y escolares.

Cuánto pagan estudiantes y jubilados

La tarifa para estudiantes de nivel terciario y universitario quedó establecida en $1.393,33. Ese es el valor previsto para esta categoría dentro del cuadro actualizado.

En tanto, el boleto de colectivo para jubilados pasó a costar $1.161,11. La tarifa escolar fue fijada en $928,89.

Finalmente, la denominada tarifa seguro quedó en $464,44. Los importes corresponden al servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe.