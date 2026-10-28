La misa del Papa León XIV en Córdoba durará hasta 75 minutos: los detalles confirmados

La misa del Papa León XIV en Córdoba tendrá una duración máxima de 75 minutos y se celebrará durante la mañana del martes 10 de noviembre en el predio de Fadea. El altar incluirá referencias a las sierras cordobesas y elementos vinculados con la identidad religiosa provincial.

Los organizadores estiman que al menos 700 mil personas ingresarán al predio para participar. La preparación contempla la distribución del público, la propuesta musical y un operativo para entregar la comunión.

Según informó La Voz del Interior, el padre Javier Verdenelli detalló que la propuesta litúrgica está aprobada en un 90%. Entre las cuestiones pendientes mencionó la prueba de los ornamentos del Pontífice, que se encuentran en confección, y otros ajustes de la celebración.

La liturgia y los elementos del altar

Verdenelli explicó que la misa mantendrá el rito habitual y que su particularidad será estar presidida por el Papa León XIV. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia trabajó con representantes de la Santa Sede para definir los textos y los cantos.

Para la celebración se eligió la liturgia de la memoria de San León Magno, que coincide con el onomástico del Pontífice. También se prevé una reflexión pastoral sobre Córdoba como “tierra de santos” y la santificación del pueblo argentino.

El espacio del altar tendrá referencias a las sierras en tonos marrones e incluirá el Cristo de Brochero y la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Los ornamentos papales estarán inspirados en detalles de la Catedral de Córdoba, como un rosetón, el piso de mosaico y una moldura del techo.

Más de 150 participantes en la propuesta musical

La música estará a cargo de más de 150 personas, entre cantantes, instrumentistas e integrantes de distintos elencos. La dirección musical general y los arreglos serán responsabilidad de Santiago Ruiz.

Participarán la Cantoría de La Merced, el Coro de Niños del Instituto Domingo Zípoli, la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba y músicos de la Banda Sinfónica Municipal. Entre los cantos previstos figuran “Felices los que anuncian” y “Pescador de hombres”.

Además, una docena de jóvenes de distintas diócesis del país colaborará con el Papa León XIV durante la ceremonia. Según explicó el sacerdote, llegarán de regiones como el NOA, el NEA y Cuyo.

Cómo se distribuirá la comunión

El predio será dividido en cuadrantes para organizar la distribución de la comunión y reducir los desplazamientos. El esquema busca ordenar los tiempos de esa instancia de la misa.

“Habrá 2.000 ministros de la eucaristía que retirarán sus respectivos copones en ocho capillas distribuidas en el predio. Cada copón tendrá 200 hostias”, precisó Verdenelli.

El sacerdote recordó que los asistentes deben inscribirse para participar. También indicó que podrán llevar objetos de devoción, como imágenes, medallas o estampitas, para ser bendecidos, siempre que tengan un tamaño razonable.