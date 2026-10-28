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Deportes Oro argentino en Montenegro

Un boxeador santafesino se consagró campeón mundial juvenil tras ganar sus cinco peleas

Nicolás Peralta, de 18 años y oriundo de Reconquista, venció por decisión unánime al irlandés Kalib Walshe en la final de los 60 kilos. El título coronó una campaña que incluyó triunfos por nocaut y por puntos.

28 de Octubre de 2026
Nicolás Peralta.
Nicolás Peralta.

Nicolás Peralta, de 18 años y oriundo de Reconquista, venció por decisión unánime al irlandés Kalib Walshe en la final de los 60 kilos. El título coronó una campaña que incluyó triunfos por nocaut y por puntos.

El boxeador santafesino Nicolás Peralta se consagró campeón mundial juvenil en la categoría de hasta 60 kilogramos. El joven de Reconquista venció este martes al irlandés Kalib Walshe por decisión unánime en la final disputada en Budva, Montenegro.

 

Los cinco jueces le dieron la victoria al argentino, que se impuso por 5-0 y obtuvo la medalla dorada del Mundial Sub 19 organizado por World Boxing. Peralta tiene 18 años y completó el torneo con cinco triunfos.

 

 

Con esta conquista, se convirtió en el primer argentino en obtener un título mundial juvenil de boxeo. El santafesino integra la Selección nacional desde 2022 y es entrenado allí por Daniel González.

 

Las cinco victorias que lo llevaron al título

 

El recorrido del boxeador comenzó con una victoria ante el bielorruso Daniil Kalistau por suspensión del combate dispuesta por el árbitro. Luego derrotó por nocaut al rumano Serban Stoica.

 

En los cuartos de final superó por decisión unánime al español Rodrigo Sánchez Herranz. Ese resultado le permitió asegurarse una medalla y avanzar a las semifinales de la competencia.

 

 

Su siguiente triunfo fue ante el kazajo Akbissenov, también por 5-0. Finalmente, venció a Walshe, campeón europeo de la categoría, para convertirse en campeón mundial juvenil.

 

Una trayectoria vinculada con su familia

 

Peralta es hijo de Saúl “el Indio” Peralta, un exboxeador profesional que, después de retirarse, comenzó a entrenar a chicos del barrio Luján de Reconquista. Nicolás fue uno de los jóvenes que se formaron junto a él.

Su madre, Claudia Salinas, contó que desde pequeño mostraba interés por el deporte e imitaba los movimientos de su padre. Según recordó, a los tres años ya golpeaba la bolsa y practicaba los gestos del boxeo.

 

Antes del Mundial, el boxeador había sido campeón en los Juegos Evita y había ganado la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá 2026. En Montenegro sumó el título de campeón mundial juvenil en los 60 kilogramos.

Temas:

boxeador Nicolás Peralta Campeón mundial
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