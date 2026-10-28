Una mujer perdió un brazo al ser atacada por tres perros  

Los perros que atacaron a la mujer son de la raza Pastor Belga

Una mujer de 58 años permanece internada en estado crítico y con riesgo de vida en el Hospital Cuenca Alta, luego de ser atacada por tres perros que ingresaron a su vivienda en Máximo Paz, partido bonaerense de Cañuelas. Como consecuencia de las heridas, debieron amputarle el brazo derecho y presenta graves cuadros infecciosos en ambas piernas.

Según la denuncia presentada el lunes por el hermano mayor de la víctima, los animales —de raza pastor belga— pertenecían a un vecino y lograron ingresar al domicilio después de saltar el paredón que separaba las dos propiedades.

Tras el episodio, el propio dueño de los perros asistió a la mujer y la trasladó de urgencia al Hospital Cuenca Alta.

La víctima se encuentra en coma inducido y presentaba infecciones importantes en ambas piernas. Este martes, desde el centro de salud señalaron que había experimentado una leve mejoría, aunque su estado continúa siendo crítico y reservado.

Ataque y denuncia

Los animales atacaron a la mujer dentro de su domicilio. Después de lo ocurrido, el propietario de los perros intervino para asistirla y la llevó al hospital.

La denuncia fue presentada el lunes, tres días después del episodio, y dio inicio a las actuaciones policiales y judiciales para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

El procedimiento policial quedó a cargo del comisario Ángel Castillo. En una primera instancia, la causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Cañuelas.

La investigación tiene como imputados a los dos dueños de los perros.