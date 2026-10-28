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Sociedad Cañuelas

Una mujer perdió un brazo al ser atacada por tres perros  

Los animales, de la raza pastor belga, pertenecían a un vecino lindero que. La mujer de 58 años perdió un brazo y está internada en coma inducido con serias infecciones en ambas piernas

28 de Octubre de 2026
Los perros que atacaron a la mujer son de la raza Pastor Belga
Los perros que atacaron a la mujer son de la raza Pastor Belga

Los animales, de la raza pastor belga, pertenecían a un vecino lindero que. La mujer de 58 años perdió un brazo y está internada en coma inducido con serias infecciones en ambas piernas

Una mujer de 58 años permanece internada en estado crítico y con riesgo de vida en el Hospital Cuenca Alta, luego de ser atacada por tres perros que ingresaron a su vivienda en Máximo Paz, partido bonaerense de Cañuelas. Como consecuencia de las heridas, debieron amputarle el brazo derecho y presenta graves cuadros infecciosos en ambas piernas.

 

Según la denuncia presentada el lunes por el hermano mayor de la víctima, los animales —de raza pastor belga— pertenecían a un vecino y lograron ingresar al domicilio después de saltar el paredón que separaba las dos propiedades.

 

Tras el episodio, el propio dueño de los perros asistió a la mujer y la trasladó de urgencia al Hospital Cuenca Alta.

 

La víctima se encuentra en coma inducido y presentaba infecciones importantes en ambas piernas. Este martes, desde el centro de salud señalaron que había experimentado una leve mejoría, aunque su estado continúa siendo crítico y reservado.

Ataque y denuncia

Los animales atacaron a la mujer dentro de su domicilio. Después de lo ocurrido, el propietario de los perros intervino para asistirla y la llevó al hospital.

 

La denuncia fue presentada el lunes, tres días después del episodio, y dio inicio a las actuaciones policiales y judiciales para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

 

El procedimiento policial quedó a cargo del comisario Ángel Castillo. En una primera instancia, la causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Cañuelas.

 

La investigación tiene como imputados a los dos dueños de los perros.

Temas:

mujer perros ataque Pastor Belga Cañuelas
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