Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos con su familia tras salir de Brasil por Argentina

Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas, después de abandonar Brasil y atravesar territorio argentino. El excandidato presidencial, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo, viajó en un avión privado desde Puerto Iguazú, Misiones, hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar rumbo a territorio estadounidense, según informó La Nación.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro ingresó a Argentina el martes 27 de octubre, a las 22:50, por el puente internacional Tancredo Neves. Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza.

(Reuters)

El organismo argentino aseguró que los cuatro presentaron documentación válida y que no registraban impedimentos legales para ingresar al país. Posteriormente, abordaron una aeronave Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly, que despegó durante la madrugada del miércoles con destino declarado a Guayaquil.

(Reuters)

Por qué Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había dispuesto restricciones para impedir que Bolsonaro abandonara el país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas.

La causa examina posibles maniobras financieras relacionadas con plataformas de apuestas y operaciones vinculadas al abogado Willer Tomaz. Entre las medidas judiciales figuraban la entrega de pasaportes y la prohibición de mantener contacto con el letrado investigado.

El senador también enfrenta otra investigación por presuntos desvíos de fondos vinculados al banquero Daniel Vorcaro, originalmente destinados a financiar una película sobre Jair Bolsonaro. De acuerdo con lo difundido por La Nación, los investigadores buscan determinar si parte del dinero fue utilizado para actividades políticas y gastos familiares en Estados Unidos.

El viaje generó críticas y una denuncia en Argentina

El presidente Lula da Silva cuestionó la salida de su rival electoral y calificó su decisión como "vergonzosa". "Lamento que se haya marchado de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrar que las acusaciones (...) no eran ciertas", afirmó.

En Argentina, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal para investigar las circunstancias del ingreso y traslado del dirigente. "La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie", sostuvo la legisladora.

La controversia continúa mientras se intenta establecer si existieron irregularidades en el operativo. Hasta el momento, Migraciones sostiene que Bolsonaro ingresó legalmente a territorio argentino, pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil.