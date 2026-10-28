Diputada denunció penalmente el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investiguen posibles irregularidades en el ingreso a la Argentina del senador brasileño Flávio Bolsonaro y su posterior salida del país en un avión privado. La legisladora cuestionó los controles migratorios y solicitó determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos.

La presentación judicial se produjo luego de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que el dirigente brasileño había ingresado al territorio argentino junto a su esposa y sus dos hijas durante la noche del martes 27 de octubre. Posteriormente, la familia abordó una aeronave privada con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

A través de su cuenta en la red social X, Pagano cuestionó las circunstancias del traslado y reclamó explicaciones sobre la actuación de los organismos nacionales encargados de controlar las fronteras.

“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, expresó la diputada al anunciar la denuncia.

Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese despegue. Mientras tanto, el Gobierno dice que "nunca ingresó". Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado. Pedí preservar las cámaras del puente y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter, e investigar por tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles. — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 28, 2026

Qué pidió investigar la diputada Marcela Pagano

En su presentación, la legisladora solicitó que se preservaran las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con la Argentina, y en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

También requirió que la Justicia accediera a los planes de vuelo de la aeronave utilizada por Bolsonaro, la nómina completa de pasajeros y el contrato correspondiente al servicio de transporte aéreo privado.

La diputada pidió que se investigara la posible comisión de delitos relacionados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, sostuvo Pagano.

La legisladora fundamentó sus cuestionamientos en las restricciones judiciales que, según señaló, pesaban sobre el senador brasileño para abandonar su país.

Sin embargo, la presentación judicial no implica que se hayan comprobado irregularidades. La investigación deberá establecer si existieron impedimentos legales vigentes y si las autoridades argentinas actuaron conforme a los procedimientos correspondientes.

Qué informó Migraciones sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas.

Según el comunicado oficial, los cuatro integrantes de la familia cruzaron el puente internacional Tancredo Neves y presentaron documentación válida para ingresar al territorio argentino.

El organismo aseguró que, al momento del control migratorio, no se registraban impedimentos legales que obstaculizaran su ingreso al país.

Posteriormente, a las 23.30, la familia abordó un avión privado operado por la empresa Baires Fly S.A. desde el aeropuerto de Puerto Iguazú.

De acuerdo con la información oficial, el vuelo tenía como destino declarado la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La confirmación de Migraciones se conoció después de que circularan versiones contradictorias sobre el paradero del dirigente brasileño y su posible traslado hacia Estados Unidos.

La situación judicial de Flávio Bolsonaro en Brasil

El desplazamiento del senador brasileño generó controversia debido a las restricciones judiciales que, según las informaciones difundidas, había dispuesto el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Las medidas estarían relacionadas con la documentación de viaje del dirigente y eventuales limitaciones para abandonar el territorio brasileño.

En ese contexto, durante las horas previas a la confirmación oficial del Gobierno argentino, circularon versiones sobre un posible viaje a Estados Unidos y eventuales gestiones para solicitar asilo político.

No obstante, el único destino confirmado oficialmente para el vuelo que partió desde Puerto Iguazú fue Guayaquil, sin que se precisara en esa comunicación si la aeronave continuaría posteriormente hacia otro país.

La denuncia presentada por Pagano buscará establecer si las autoridades argentinas tenían conocimiento de eventuales restricciones judiciales y si correspondía adoptar alguna medida durante los controles de ingreso y salida.

Por el momento, no se informó sobre la existencia de funcionarios imputados ni de resoluciones judiciales que determinaran responsabilidades por el traslado.